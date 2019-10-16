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Barış Pınarı Harekatı’na Aziziye’den tam destek

İHA

Aziziye Belediye Meclisi'nden, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu bertaraf etmek, bölgeye huzur ve barışı getirmek ve PKKPYD, YPG, DEAŞ gibi terör örgütlerini bölgeden temizlemek adına başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'na tam destek kararı çıktı.

Barış Pınarı Harekatı’na Aziziye’den tam destek

Aziziye Belediye Meclisi’nden, Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu bertaraf etmek, bölgeye huzur ve barışı getirmek ve PKKPYD, YPG, DEAŞ gibi terör örgütlerini bölgeden temizlemek adına başlatılan ‘Barış Pınarı Harekatı’na tam destek kararı çıktı.
Ekim ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı belediye hizmet binası içerisinde bulunan meclis salonunda Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, başkanlığında gerçekleşti. Toplantının tek gündem maddesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Suriye Milli Ordusu (ÖSO) ile birlikte Türkiye’nin güney sınırlarında terör örgütlerinin yok edilmesine yönelik başlattığı haklı mücadele olan ‘Barış Pınarı Harekatı’na destek önerisi Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan tarafından oylamaya sunuldu.
Öneri Aziziye Belediye Meclisi tarafından oy birliğiyle kabul edildi.
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ” Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye sınırında bulunan terör örgütlerinin tamamına yönelik mücadele sergilemektedir. Bu anlamda bizler Erzurum’un Aziziye ilçesi Belediye Meclisi olarak, Mehmetçiğimiz orada mücadele verirken, ordumuza her anlamda destek olabilmek adına bir önerge verdik. Yapılan bu harekatın amacı; ülkemizin bekası, bölgemizde bulunan terör örgütlerinin temizlenmesi ve insanlığa kaşı işlenen suçların ortadan kaldırılması ve sonsuza kadar bu üzücü durumların yaşanmaması içindir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin burada sivillerin harekattan zarar görmemesi adına çok titiz bir çalışma sergilediğini görüyoruz. Ordumuz sınır güvenliği sağlamak ve bu bölgede yaşayan sivillerin insani olarak emniyetini sağlamak adına inisiyatif alarak bu haklı mücadeleye girişmiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın direktifleriyle, kendi göbeğimizi kesmek üzere güney sınırlarımızda bu kutlu mücadeleyi başlattık. Bu anlamda meclisimizde bulunan ve harekata destek veren gruplarımız ile meclis üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbim ordumuzu her alanda muzaffer kılsın” dedi.
Aziziye Belediye Meclisi’nden alınan karar ise şu şekilde:
“Ülkemiz, Fırat’ın doğusunda terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve DEAŞ’ ın varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek Suriyeli kardeşlerimizin bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerini sağlamak üzere Barış Pınarı Harekâtını başlatmıştır. Öncelikle bilinmelidir ki bu harekât Türkiye bir tercih değil, zorunluluktur. Çünkü sınırımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülkemiz için oluşturduğu tehdit ortadır. Bir terör koridoru oluşturma hesaplarını bozan ve bekamızı güvence altına Barış Pınarı Harekâtı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vadetmektedir. Barış Pınarı Harekâtı, bölgeye dönük okyanus ötesi dizayn girişimlerine de bir cevap niteliğindedir. Özellikle terör örgütü PKK/PYD/YPG eliyle değiştirilmeye çalışılan bölgenin demografik yapısını gerçek haliyle muhafaza ederek Fırat’ın doğusu başta olmak üzere tüm bölgenin barış ve istikrarına katkı sunacağımıza inanıyoruz. Bölgenin tarihi, toplumsal ve kültürel değerlerine sahip çıkan Türkiye, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekâtlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde de yeni bir iklimin oluşumunu sağlayacaktır. Ülkemizin bu harekât ile gerçekleştirmeyi amaçladığı en önemli hususlardan biri de Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasıdır. Türkiye başından beri çözümün Suriye’nin toprak bütünlüğünden geçtiğini savunmuştur. Şu anda gerçekleştirilen harekât, bu amaç için de önemli bir adımdır. Türkiye Cumhuriyeti, Suriye halkını ve Türk halkının güvenliğini, refahını ve huzurunu istemektedir. Barış Pınarı Harekâtı bu çerçevede değerlendirilmelidir. Bu çerçevede, Belediye Meclisi olarak, Barış Pınarı Harekâtında ülkemizin ve Kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. İnanıyoruz ki gün, her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır. Harekâtın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyor, fedakâr askerimize muvaffakiyetler diliyoruz.”

ERZURUM

16 Ekim 2019 Çarşamba

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