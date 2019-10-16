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Rektör Çomaklı, Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı’na katıldı

İHA

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin katkıları ve KOSGEB’in desteği ile hazırlanan Erzurum Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı, Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi Fuaye Alanında gerçekleştirilen törenle kapılarını ziyaretçilerine açtı.
Açılış törenine Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın yanı sıra, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Dr. Sajad Soltanzadeh, dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri, sektör temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarına Atatürk Üniversitesi; Su Ürünleri, Ziraat ve Turizm Fakültesi ile geniş bir katılım sağladı. Birimlerin açtığı stantları gezen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Fuara katılan diğer firmaların stantlarını da ziyaret eden Çomaklı, üniversitesanayii iş birliğine yönelik çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.
Erzurum’da ilk kez düzenlenen bu fuar ile zengin lezzet çeşitliliği sunan yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerin bilinirliklerini artırmak, yeni pazarlara açılma hamlelerinde önemli bir buluşma noktası oluşturulması hedefleniyor. Fuar aynı zamanda sektördeki gelişme ve yeniliklerin topluca sergilendiği, yeni bayilik girişimleri ve ihracat imkânlarının yaratıldığı bir ihtisas ortamında katılımcı firmalar ile sektör profesyonellerini aynı çatı altında bir araya getirmeyi planlıyor.
Doğu Anadolu’nun güzide şehri Erzurum’un zengin yemek kültürünün yaşatılması ve tanıtılması amacı ile fuar kapsamında Erzurum Aşçılar Derneği ve Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından Cağ Kebabı, Kadayıf Dolması, Ayran Aşı, Şalgam Dolması, Su Böreği, Lor Dolması, Demir Tatlısı, Dut Çullaması gibi yöreye has yemekler yapılacak ve bu lezzetlerin püf noktaları ziyaretçiler ile paylaşıyor.
Fuar kapsamında Cheese Life Magazine Dergisi ve Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi iş birliği ile Geleneksel Gıdaların ve Peynirin Gastroturizmdeki Önemi, Türkiye’de Gastroturizm, Coğrafi İşaretler, Yöresel Mutfağımızda Peynir gibi çeşitli konularda söyleşiler düzenleniyor.
Girişlerin ücretsiz olduğu Fuar 16171719 Ekim tarihlerinde 10.0020.00, son gün ise 20 Ekim Pazar saat 19.00’a kadar ziyarete açık olacak.

ERZURUM

16 Ekim 2019 Çarşamba

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