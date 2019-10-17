Yönetmen baba ödül alırken 2 yaşındaki kızı sahneye çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yönetmen baba ödül alırken 2 yaşındaki kızı sahneye çıktı

İHA

Trabzon'da düzenlenen Direklerarası Seyirci Ödül Töreni'nde Erzurumlu yönetmen Emrah Çılgı ödül aldığı sırada 2 yaşındaki kızı Ravza Çılgı sahneye çıkarak babasını alkışladı. Bu anlara şahit olan davetliler ise minik Ravza'ya alkışlayarak destek verdi.

Yönetmen baba ödül alırken 2 yaşındaki kızı sahneye çıktı

Trabzon’da düzenlenen Direklerarası Seyirci Ödül Töreni'nde Erzurumlu yönetmen Emrah Çılgı ödül aldığı sırada 2 yaşındaki kızı Ravza Çılgı sahneye çıkarak babasını alkışladı. Bu anlara şahit olan davetliler ise minik Ravza’ya alkışlayarak destek verdi.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda yönetmenlik yapan Emrah Çılgı, Direklerarası Seyirci Ödül Töreni'nde “Cimri” adlı oyunla ödüle layık görüldü. İsmi anons edildikten sonra sahneye çıkan Çılgı teşekkür konuşması yaptığı sırada 2 yaşındaki küçük kızı sahneye çıkarak babasını alkışladı. Bu renkli anları ise yönetmen Emrah Çılgın’nın kendisi gibi yönetmen olan eşi Gonca Çılgı cep telefonuyla kaydetti. Davetlilerin alkışla destek verdiği minik Ravza babasının konuşmasını sahnede dinledi.
Yönetmen Çılgı, bu renkli anların ardından ödülü Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçikler adına aldığını ifade ederek davetlilere teşekkür etti.

ERZURUM

17 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 04:57
  • GÜNEŞ 06:20
  • ÖĞLE 12:05
  • İKİNDİ 15:10
  • AKŞAM 17:41
  • YATSI 18:59
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

41 yıldır atıl fabrika, ahır ya da depo olacak
YEREL HABERLER 41 yıldır atıl fabrika, ahır ya da depo olacak
Erzurum Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı start aldı Bu yıl ilki gerçekleştirilen fuar kapsamında ,Yörex Doğu Anadolu Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi de yapıldı Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken, ETB standını ziyaret etti
YEREL HABERLER Erzurum Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı start aldı Bu ...
Rektör Çomaklı, Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı’na katıldı
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı, Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı’na ...
Barış Pınarı Harekatı’na Aziziye’den tam destek
YEREL HABERLER Barış Pınarı Harekatı’na Aziziye’den tam destek
Başkan Sekmen kariyer günleri etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Sekmen kariyer günleri etkinliğinde ...
Başkan Yücelik: “Coğrafi tescilli ürün sayımızı artıracağız”
YEREL HABERLER Başkan Yücelik: “Coğrafi tescilli ürün sayımızı ...
Horasan’da yangın tatbikatı
YEREL HABERLER Horasan’da yangın tatbikatı
ATA AÖF’te Sınavsız İkinci Üniversite fırsatı devam ediyor
YEREL HABERLER ATA AÖF’te Sınavsız İkinci Üniversite fırsatı devam ...
Kayıp yaşlı kadın evinin yakınındaki bir kulübede sağ bulundu
YEREL HABERLER Kayıp yaşlı kadın evinin yakınındaki bir kulübede sağ ...
Yakutiye Belediyesi Meclisinden Barış Pınarı Harekatı'na tam destek
YEREL HABERLER Yakutiye Belediyesi Meclisinden Barış Pınarı ...
Kadınların gizli korkusu idrar kaçırma
YEREL HABERLER Kadınların gizli korkusu idrar kaçırma
Yaşlanma belirtilerine dikkat
YEREL HABERLER Yaşlanma belirtilerine dikkat
Yüz estetiğinde ''endoskopi'' avantajı
YEREL HABERLER Yüz estetiğinde ''endoskopi'' avantajı
Kayıp Alzheimer hastası kadını arama çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Kayıp Alzheimer hastası kadını arama çalışmaları ...
Erzurum’dan Barış Pınarı Harekatı’na tam destek
YEREL HABERLER Erzurum’dan Barış Pınarı Harekatı’na tam destek
Öğrenciler Mehmetçik için Fetih süresini okudu, dua etti
YEREL HABERLER Öğrenciler Mehmetçik için Fetih süresini okudu, dua ...
Avrupa’dan gümüş madalya ile döndü
YEREL HABERLER Avrupa’dan gümüş madalya ile döndü
Erzurum’un yüzen adaları turizme kazandırılacak
YEREL HABERLER Erzurum’un yüzen adaları turizme kazandırılacak
Pasinler’den Barış Pınarı Harekatına Tam Destek
YEREL HABERLER Pasinler’den Barış Pınarı Harekatına Tam Destek
ETSO’dan Milli Birlik Çağrısı: ‘Barış Pınarı Meşrudur Hukuka Uygundur’
YEREL HABERLER ETSO’dan Milli Birlik Çağrısı: ‘Barış Pınarı Meşrudur ...
Tefeciyi intihar mektubu yakalattı
YEREL HABERLER Tefeciyi intihar mektubu yakalattı
AFAD, polis, jandarma 63 yaşındaki kadını arıyor
YEREL HABERLER AFAD, polis, jandarma 63 yaşındaki kadını arıyor
Erzurum Teknik Üniversitesinde madalya sevinci
YEREL HABERLER Erzurum Teknik Üniversitesinde madalya sevinci
Alzheimer hastası yaşlı kadından 2 gündür haber alınamıyor
YEREL HABERLER Alzheimer hastası yaşlı kadından 2 gündür haber ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X