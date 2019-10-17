Obezite ameliyatında doğru bilinen yanlışlara dikkat

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Obezite ameliyatında doğru bilinen yanlışlara dikkat

İHA

Doç. Dr. Toygar Toydemir, obezite ameliyatında doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgeler verdi.

Obezite ameliyatında doğru bilinen yanlışlara dikkat

Doç. Dr. Toygar Toydemir, obezite ameliyatında doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgeler verdi.
Doç. Dr. Toygar Toydemir, “Obezite ameliyatı ile ilgili olarak kulaktan kulağa yayılan pek çok hatalı bilgi var. Ameliyat sonrası ömür boyu güçlü ilaçlar kullanılacağı, ameliyatın can kaybına varacak riskler taşıdığı bunların birkaçı. Bütün bu bilgiler ise mide küçültme ameliyatından çekinmesine neden olabiliyor. Bu durum ise bu kişilerin yüksek kilonun neden olduğu ciddi hastalıklarla beraber yaşamalarına neden oluyor. Toplumdaki yaygın inanışın aksine, günümüzdeki teknolojik gelişmeler ve edinilen tecrübeler sayesinde, tam teşekküllü hastanelerde ve uzman ellerde yapıldığı takdirde, obezite ameliyatındaki risk diğer mide ameliyatlarından daha yüksek olmuyor. Üstelik hastalar uzmanların önerdikleri diyet ve spor programlarına uydukları takdirde 1 yıl içinde fazla kilolarının yüzde 70 95’i gibi büyük bir oranından kurtulabiliyor. Ancak ameliyat sonrasında uzmanların önerdikleri beslenme ve egzersiz programlarına düzenli olarak uyulduğu takdirde! Bu nedenle uzmanlar her fırsatta obezite ameliyatıyla ilgili hatalı ve eksik bilgilerin doğrularını dile getiriyorlar” dedi.
Doç. Dr. Toygar Toydemir, obezite ameliyatı hakkında toplumda doğru sanılan yanlış bilgileri şöyle sıraladı:
“Yanlış: Fazla kilosu olan herkes obezite ameliyatı olabilir
Doğrusu: Kilolu olan herkesin obezite ameliyatı olabileceğine dair bir inanış var. Örneğin 20 kilo fazlası olan bir kişi ideal kilosuna kavuşmak için obezite ameliyatı olmak isteyebiliyor. Ancak obezite ameliyatı kozmetik amaçlarla değil, kişilerin sağlıklı bir yaşam sürmeleri için yapılıyor, dolayısıyla her kilolu kişiye uygulanmıyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından bildirilen kriterlere göre; Vücut Kitle İndeksi (VKİ) 40 kg/m2’yi aşan veya 3540 kg/m2 arasında olan ve buna diyabet, hipertansiyon ile uyku apne sendromu gibi hastalıkların eşlik ettiği kişiler aday olarak kabul ediliyor. Bunların yanı sıra kişiler obezite sorununun altında yatan etkenlerin belirlenmesi ve yeme alışkanlıkları ile psikolojik durumları hakkında fikir edinilmesi için çok detaylı bir incelemeden geçiriliyor.
Yanlış: Obezite ameliyatı can kaybına varacak riskler taşıyor
Doğrusu: Toplumdaki yaygın inanışın aksine günümüzde gelişen teknikler sayesinde, ameliyat tam teşekküllü bir hastanede ve Dünya Sağlık Örgütü’nün öngördüğü şekilde yapıldığı takdirde, obezite ameliyatlarındaki risk, herhangi bir hastalık yüzünden gerçekleştirilen mide ameliyatlarından daha fazla değil. Obeziteye eşlik eden diyabet, hipertansiyon, uyku apnesi ve damarlarda pıhtı oluşumu gibi ek risk faktörleri varsa bunlara yönelik gerekli tedbirler alınarak riskin kabul edilebilir bir düzeye inmesi sağlanıyor. Obezite ameliyatlarına bağlı ölüm riski binde 2 nin altında buda neredeyse ssafra kesesi ameliyatlarına yakın bir oran.
Yanlış: Arkadaşım çok kilo verdi, ben de aynı teknikle ameliyat olacağım
Doğrusu: Obezite için uygulanan çeşitli ameliyat türleri mevcut. Sleeve gastrektomi (tüp mide), gastrik bypass (midenin küçültülüp ince bağırsağa bağlanması) bu ameliyat türlerinden en sık uygulananları. Hastanın tercihi göz önünde bulundurulsa da hangi yöntemin uygulanacağına, yapılan pek çok değerlendirmenin ardından uzmanlar karar veriyor çünkü ameliyatın başarısındaki en temel faktör hastaya doğru yöntemi uygulamak. Aksi halde yeterli başarı elde edilemeyebiliyor.
Yanlış: Obezite ameliyatıyla hemen ideal kiloma kavuşabilirim
Doğrusu: Obezite ameliyatını sihirli bir değnek gibi düşünmemek gerektiğinin altını çiziyor. Ameliyat diyet ve spora rağmen kilo vermekte güçlük çeken ve başarısız olan kişilere uygulanıyor. Dolayısıyla ameliyat sonrasında kişilerin sağlıklı beslenme alışkanlığı edinmeleri ve düzenli spor yapmaları çok önemli. Kişiler ameliyat sonrasında uzmanların önerdikleri diyet ve egzersiz programına uyduklarında 6 ay içinde fazla kilolarının yüzde 40’ını, 1 yıl içinde de yüzde 7590 gibi yüksek bir oranını verebiliyor.
Yanlış: İkinci kez obezite ameliyatı olmak mümkün değil
Doğrusu: Ameliyatın ardından verilen diyet ve egzersiz programlarına uymadıkları için kilo alan kişiler bir daha ameliyat olamayacakları kaygısına kapılıyorlar. Sanılanın aksine 2. kez obezite ameliyatı olmak mümkün. Yapılan ameliyata göre aynı ameliyat veya başka bir ameliyat yöntemine çevirme işlemi yapılabiliyor. Örneğin; hasta tüp mide ameliyatı sonrasında kilo almışsa, bir film çekilerek midenin durumu değerlendirilip bazen gastrik bypass’a çevrilebiliyor.
Yanlış: Obezite ameliyatından sonra ömür boyu ilaç kullanmam gerekecek
Doğrusu: Obezite ameliyatları emilimin azaltılması ve/veya gıda alımının kısıtlanması prensibiyle kilo verilmesine katkı sağlıyor. Bazı tekniklerde, örneğin gastrit bypass, biliyoenterik bypass gibi emilimi etkileyen ameliyatlarda kişilerin özellikle demir ilaçları ile B 12, D vitamini gibi bazı vitamin takviyelerine ihtiyaçları olabiliyor. Bunlar da 23 ayda bir serum yoluyla verildiği veya ağız yoluyla geçici bir süre alındığı için kişiye ek bir yük getirmiyor. Tüp mide ameliyatı gibi kısıtlayıcı prosedürlerde ise 12 yıldan sonra vitamin kullanılması genelde gerekmiyor.”

ERZURUM

17 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 04:57
  • GÜNEŞ 06:20
  • ÖĞLE 12:05
  • İKİNDİ 15:10
  • AKŞAM 17:41
  • YATSI 18:59
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karın kası estetiği ile özgüvene sahip olun
YEREL HABERLER Karın kası estetiği ile özgüvene sahip olun
Saç ekiminde safir uç fark oluşturuyor
YEREL HABERLER Saç ekiminde safir uç fark oluşturuyor
3 boyutlu gülüş tasarımı mutluluk veriyor
YEREL HABERLER 3 boyutlu gülüş tasarımı mutluluk veriyor
41 yıldır atıl fabrika, ahır ya da depo olacak
YEREL HABERLER 41 yıldır atıl fabrika, ahır ya da depo olacak
Erzurum Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı start aldı Bu yıl ilki gerçekleştirilen fuar kapsamında ,Yörex Doğu Anadolu Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi de yapıldı Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken, ETB standını ziyaret etti
YEREL HABERLER Erzurum Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı start aldı Bu ...
Yönetmen baba ödül alırken 2 yaşındaki kızı sahneye çıktı
YEREL HABERLER Yönetmen baba ödül alırken 2 yaşındaki kızı sahneye ...
Rektör Çomaklı, Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı’na katıldı
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı, Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı’na ...
Barış Pınarı Harekatı’na Aziziye’den tam destek
YEREL HABERLER Barış Pınarı Harekatı’na Aziziye’den tam destek
Başkan Sekmen kariyer günleri etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Sekmen kariyer günleri etkinliğinde ...
Başkan Yücelik: “Coğrafi tescilli ürün sayımızı artıracağız”
YEREL HABERLER Başkan Yücelik: “Coğrafi tescilli ürün sayımızı ...
Horasan’da yangın tatbikatı
YEREL HABERLER Horasan’da yangın tatbikatı
ATA AÖF’te Sınavsız İkinci Üniversite fırsatı devam ediyor
YEREL HABERLER ATA AÖF’te Sınavsız İkinci Üniversite fırsatı devam ...
Kayıp yaşlı kadın evinin yakınındaki bir kulübede sağ bulundu
YEREL HABERLER Kayıp yaşlı kadın evinin yakınındaki bir kulübede sağ ...
Yakutiye Belediyesi Meclisinden Barış Pınarı Harekatı'na tam destek
YEREL HABERLER Yakutiye Belediyesi Meclisinden Barış Pınarı ...
Kadınların gizli korkusu idrar kaçırma
YEREL HABERLER Kadınların gizli korkusu idrar kaçırma
Yaşlanma belirtilerine dikkat
YEREL HABERLER Yaşlanma belirtilerine dikkat
Yüz estetiğinde ''endoskopi'' avantajı
YEREL HABERLER Yüz estetiğinde ''endoskopi'' avantajı
Kayıp Alzheimer hastası kadını arama çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Kayıp Alzheimer hastası kadını arama çalışmaları ...
Erzurum’dan Barış Pınarı Harekatı’na tam destek
YEREL HABERLER Erzurum’dan Barış Pınarı Harekatı’na tam destek
Öğrenciler Mehmetçik için Fetih süresini okudu, dua etti
YEREL HABERLER Öğrenciler Mehmetçik için Fetih süresini okudu, dua ...
Avrupa’dan gümüş madalya ile döndü
YEREL HABERLER Avrupa’dan gümüş madalya ile döndü
Erzurum’un yüzen adaları turizme kazandırılacak
YEREL HABERLER Erzurum’un yüzen adaları turizme kazandırılacak
Pasinler’den Barış Pınarı Harekatına Tam Destek
YEREL HABERLER Pasinler’den Barış Pınarı Harekatına Tam Destek
ETSO’dan Milli Birlik Çağrısı: ‘Barış Pınarı Meşrudur Hukuka Uygundur’
YEREL HABERLER ETSO’dan Milli Birlik Çağrısı: ‘Barış Pınarı Meşrudur ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X