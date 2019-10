Karın kası estetiği ile özgüvene sahip olun

Op.Dr. Esra Bilgen, karın kası estetiğinin kişide özgüven oluşturduğunu söyledi.

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Esra Bilgen, “Karın kası estetiği (Vaser HiDef Liposuction) karın kaslarınızın daha belirgin görüldüğü bir vücudu sizlere sunuyor. Bir türlü yakamadığınız inatçı yağlarınız Vaser High Def Liposculpture ile tarih olabilir. Oldukça pratik bir uygulama olan Liposculpture, kişilerin six pack kaslarını ön plana çıkarır, daha çekici görünmelerine yardımcı olur. Böylece yağ aldırma ameliyatı ile istediğiniz karın kaslarına birkaç saat içinde kavuşabilirsiniz. Vaser HiDef işlemiyle kaslı görünen fit vücutları her yerde görmeye başladık. Peki, Karın Kası Estetiği (Vaser HiDef uygulaması) nedir? Karın kası estetiği ile kaslı bir vücuda sahip olmak mümkün mü? Spor ve ya diyet programıyla veremediğiniz yağlara Vaser HiDef uygulamasıyla ‘güle güle’ diyebilirsiniz. Ortalama 35 saat süren bu operasyon, sizlere daha fit ve kaslı görünen bir vücut oluşturmayı amaçlıyor. Vaser HiDef operasyonu daha atletik görünmek isteyen erkek ve kadınlar tarafından son zamanlarda oldukça tercih edilen bir operasyondur. Karın kası estetiği egzersiz ve diyet yapmasına karşın vücudunu şekle sokamayan kişiler için uygundur. Ne yaparsanız yapın bazı inatçı yağları yok etmek oldukça zor olabilir. Ya da bazı bölgedeki yağları eritmek için egzersiz programları bile işe yaramaz. Bu noktada Vaser HiDef Liposuction devreye girer. “High Definition Vaser Liposculpture” adı verilen bu cerrahi teknik, kişilerin vücudundan yağ alarak ince ve kaslı görünmelerini sağlar. Karın ve bel bölgenizi saran yağlardan kurtulamıyorsanız, hızlı kilo alıp vermek vücudunuzu deforme ettiyse, aylar yerine saatler içinde six pack istiyorsanız, doğum kilolarını karın kasına çevirmek istiyorsanız Vaser HiDef sizler için uygundur” dedi.

Vaser HiDef Liposculpture uygulamasının ortalama olarak 2 ila 4 saat arasında sürdüğünü ifade eden Op.Dr. Bilgen, “Operasyondan hemen sonra korse giymeniz önerilir. Doktorun önerdiği korseyi iki hafta boyunca giymeniz gerekir. Karın Kası estetiği sonrasında ağrı hissedilmez, sadece operasyon bölgesinde sızı şeklinde hafif bir ağrı duyabilirsiniz. Bu rahatsızlık 34 gün içinde kaybolacaktır. Vaser HiDef sonrasında hastanede kalmanız gerekmez, aynı gün taburcu olabilirsiniz. Bir hafta evde dinlendikten sonra günlük hayatınıza geri dönebilirsiniz” şeklinde konuştu.

