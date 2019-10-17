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Erzurum’da geliştirilen proje Van’a örnek oluyor Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer’den Başkan ...

İHA

Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer ve Başkan Yardımcısı Gıyasettin Kundakçı Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral'ı makamında ziyaret ederek, Soğuk Zincir Süt Kurulumu projesi hakkında detaylı bilgiler aldılar.

Erzurum’da geliştirilen proje Van’a örnek oluyor Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer’den Başkan Oral’a ziyaret

Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer ve Başkan Yardımcısı Gıyasettin Kundakçı Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral’ı makamında ziyaret ederek, Soğuk Zincir Süt Kurulumu projesi hakkında detaylı bilgiler aldılar.
Erzurum Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarına katılmak üzere Erzurum’a gelen Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer ile Başkan Yardımcısı Gıyasettin Kundakçı, bugün Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ile birlikte Soğuk zincir Süt kurulumu Projesinin gerçekleştirildiği köylerde incelemelerde bulundular.
Erzurum ili Soğuk Zincir Süt Kurulumu Projesi Genel Koordinatörü Murat Kamil Öztürk’ün de eşlik ettiği ziyarette, Merkez’e bağlı Ali Bezirgân Mahallesinde bulunan Süleyman Kalkan isimli çiftçiye ait işletmede Soğuk Zincir Süt Kurulumu projesinin işleyiş şekli uygulamalı olarak Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer’e anlatıldı.
Süt tankından, Süt toplama aracına kadar olan bütün aşamalar, sütün kalitesi, PH değeri ile yağ oranları da anlık tespit edilerek tespit edilerek, Başkan Süer’e aktarıldı.
Ali Bezirgan Mahallesi sakinlerinden ve Süt Projesi çiftçilerinden olan Süleyman Kalkan ise “Erzurum Ticaret Borsası tarafından başlatılan Soğuk Zincir Süt Kurulumu Projesi sayesinde emeğimizin karşılığını alıyoruz. Projeden önce sütümüzü ucuz fiyattan satıyorduk. İnşallah bundan sonra hayvan sayımızı artırıp, daha çok süt üretip satmayı amaçlıyoruz” dedi.
Van Ticaret Borsası Yönetim kurulu Başkanı Nayif Süer ise, “Erzurum Ticaret Borsası tarafından yürütülen, Soğuk Zincir Süt Kurulumu Projesini yerinde incelemek üzere Borsa Başkanımız Hakan Oral bey ile bir araya geldik. Sağ olsun kendileri Süt toplama işlemi gerçekleştirdikleri köylerde bizlere konuyu detayları ile anlatıp uygulamalı olarak aktarıp çalışmalarımızda yardımcı oldular. Biz de Van Ticaret Borsası olarak bu projeyi Van da bulanan çiftçilerimize uygulamak istiyoruz. İnşallah bu bilgiler ışığında çalışmalarımızı hızlandırıp, sonuç almak istiyoruz” şeklinde konuştu.
Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, “Öncelikle kardeş borsamız Van Ticaret Borsası’nın değerli Başkanı Nayif Süer ile Başkan Yardımcısı Gıyasettin Kundakçı’ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Soğuk zincir Süt Kurulumu projesini Van ilinde hayata geçirmek için çalışma başlatan Van Borsa Başkanımızı gönülden tebrik ediyorum. Biz Erzurum Ticaret Borsası olarak, yaklaşık 1 yıl önce başladığımız projemizi sahaya yaymak suretiyle çiftçilerimize destek olmayı amaçladık. Şu an merkeze bağlı 3 ilçemizde yaklaşık 220 köyümüzde Soğuk zincir süt kurulumu projemizi sorunsuz bir şekilde sürdürüyoruz. Van Ticaret Borsası Başkanımızın bizden istediği desteği sonuna kadar sunacağız ve Van ilimizdeki çiftçilerimizin de emeklerinin karşılığını almasını istiyoruz” dedi.

ERZURUM

17 Ekim 2019 Perşembe

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