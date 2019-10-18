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Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Altay: “Volkswagen'e verilecek en iyi cevap araçlarını ...

İHA

Volkswagen'in 1 milyar euroluk Türkiye yatırımını askıya aldığını belirten Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı ve Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay, "Volkwagen'e verilecek en iyi cevap araçlarını kullanmamak olacaktır" dedi.

Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Altay: “Volkswagen'e verilecek en iyi cevap araçlarını kullanmamak olacaktır"

Volkswagen'in 1 milyar euroluk Türkiye yatırımını askıya aldığını belirten Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı ve Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay, "Volkwagen'e verilecek en iyi cevap araçlarını kullanmamak olacaktır" dedi.
Volkswagen’in Manisa'daki araç üretim fabrikasının nihai kararını Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı nedeniyle ertelediğini duyurduğunu belirten Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı ve Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay, “Türkiye, PKK’nın uzantısı olduğu ortada olan bir terör örgütüyle mücadele ediyor diye Volkswagen'in yatırım kararını askıya alması art niyetli bir girişimdir” diye konuştu.
Dünyada pek çok ülkede ceza yemiş, milyarlarca lira tazminat ödemeye mahkum edilmiş bir firmanın Türkiye'ye karşı bu tutumunun kabul edilemez olduğunu kaydeden Altay, "Barış Pınarı Harekatı'nda tek vücut olan halk, siyasiler, sivil toplum kuruluşları Volksvagen’in bu kararına karşı sessiz mi kalacak? Volkwagen’e verilecek en iyi cevap ortak akılla ‘boykot’ olacaktır. Bu olay Filistin, Doğu Türkistan, Suriye meselesi değil, bizim kendi ulusal meselemizdir. Volkwagen’e yapacağımız boykotu, geçmiş yıllarda denenen ve başarılı olunamayan Coca Cola, Marlboro veya Ariel gibi ürünlerle karıştırmayalım. Burada başka Türk veya Müslüman ülkelerden bahsetmiyoruz. Kendi ülkemizin geleceğinden ve bekasından söz ediyoruz. Bu nedenle örgütlenmiş toplum olarak tüm dünyaya tepkimizi, birliğimizi ve dirliğimizi gösterelim. Yapacağımız boykot bizim en büyük imtihanımız olacak. Çünkü söz konusu olan ulusal çıkarlarımız. Hatta boykotu sadece Volksvagen’le sınırlı tutmayalım. Görüyoruz işte bir elin parmağını geçmeyecek ülkeler hariç tüm dünya ülkeleri bize karşı cephe almış. Ağzını açan ülkemizin ekonomisini 'yerle bir etmekle' tehdit ediyor. Evet kırılgan bir ekonomiye sahip olabiliriz. Ekonominin bu kadar kırılgan olmasının en büyük nedenlerinden biri de cari açıktır. Volkswagen’le başlangıç yapıp tekstil, cep telefonu, beyaz eşya ve makine gibi ülke dışından aldığımız tüm malları organize şekilde boykot edip, yerli malları kullanarak ithalatı minimum dereceye düşürebiliriz. Ülkemizde imal edilen yerli ürünleri kullandığımız sürece pek çok yerli şirket ayakta kalır, yeni fabrikalar kurulur, işsiz sayısı azalır ve harcadığımız paranın tümü ülkemizde kalarak ekonomimiz gelişir. Almanya, Fransa, Çin, ABD, İtalya, Rusya ve İran, pek çok ürünü ithal ettiğimiz ülkelerin başında gelmekte ve dış ticaret açığında önemli bir yer tutmaktadır. Farkettiniz mi? Yukarıda saydığım ülkelerin hepsi Türkiye’nin terörü temizlemesini istemiyor ve teröristlerin safında yer alıyorlar. Bu ülkelerden satın aldığımız ürünlerin hemen hemen hepsi ülkemizde mevcut. Bizse defter, kalemi bile Çin’den ithal ediyoruz. Bu boykota önce siyasilerimizin başlamasıyla herkese örnek olmasını bekliyoruz. Sonrasında halk, esnaf, sivil toplum kuruluşları olarak uzun soluklu bir mücadeleyle genişletebiliriz. İnanın hiç zor değil. Bu günden tezi yok başlatacağımız boykot, Suriye'ye yaptığımız Barış Pınarı Harekatı kadar önemlidir” dedi.

ERZURUM

17 Ekim 2019 Perşembe

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