Liseli öğrencilerden Barış Pınarı Harekatına ‘İstiklal Marş’lı klip Öğrencilerin hazırladığı klip izleyenleri duygulandırdı

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Erzurum’da liseli öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan Mehmetçiklere ‘İstiklal Marşı’nı okuyarak destek verdiler.

Erzurum’un Aziziye ilçesinde bulunan Ilıca İMKB Yavuz Selim Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçikler için okulun bahçesinde bir araya geldi. Okul Müdürü Ümit Gergit ve öğrencilerin İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını okuyarak hazırladıkları klip izleyenleri duygulandırdı.

Hazırladıkları koreografide İstiklal Marşı’nı okuyan öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiklere destek verdiklerini gösterdiler.

ERZURUM 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:58

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