Liselilerin 'İstiklal Marşı' klibi tıklanma rekoru kırdı

ERZURUM'da lise öğrencilerinin öğretmenleriyle birlikte hazırladığı İstiklal Marşı klibi tıklanma rekoru kırdı.

Merkez Aziziye ilçesindeki 18 derslikli Ilıca İMKB Yavuz Selim Sosyal Bilimler Lisesi'nde 35 öğretmen eşliğinde eğitim gören 450 öğrencinin rol aldığı klipte duygulu dolu anlar yaşandı. Okul Müdürü Ümit Gergit'in selamlaması ile başlayan klipte öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okuyarak destek verdi. Sosyal medyada beğeni toplayan klip kısa sürede tıklanma rekoru kırdı. Hazırladıkları koreografi ile harekatta görev alan Mehmetçiğe destek verdiklerini söyleyen Gergit, "Gündemde olan selamlamayı, İstiklal Marşı eşliğinde bir klip çekip askerimize destek verdik. Duygu yüklü bir klip oldu. Sosyal medyada paylaşıldıktan kısa bir süre sonra binlerce kişi tarafından beğenildi. Erzurum'dan askerimize selam olsun" dedi.

ERZURUM 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:58

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AKŞAM 17:40

YATSI 18:58

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