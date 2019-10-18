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Mide balonu ile zayıflama yöntemi

İHA

Op.Dr. Mehmet Yalım Uçtum, mide balonu ile zayıflama yöntemi hakkında bilgiler verdi.

Mide balonu ile zayıflama yöntemi

Op.Dr. Mehmet Yalım Uçtum, mide balonu ile zayıflama yöntemi hakkında bilgiler verdi.
Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Mehmet Yalım Uçtum, “Mide balonu, hekimler tarafından endoskopi işlemiyle mideye yerleştirilen silikon bir balondur. Günümüzde obezite ile savaş noktasında genel cerrahlar mide balonu uygulamasını gerçekleştirmektedirler. Vücut kitle indeksi 25 ve üzeri olan, obezite cerrahisi operasyonlarını tolere edemeyecek veya bu özelliklere sahip oldukları halde cerrahi girişim uygulanmasını istemeyen veya obezite ameliyatı öncesi kilo vermesi gerekenler için uygun olan bir silikon balondur. Mide içerisinde kapladığı hacim sayesinde kilo vermek isteyen kişilerin daha az porsiyonlarda yiyerek ideal kiloya daha erken ulaşmalarını sağlamaktadır. Buradaki amacımız kişinin günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar, besin değeri yüksek ancak kalori içeriği düşük porsiyonlar tercih etmesi ve bunu yaşam tarzı haline dönüştürmesini sağlamaktır. Mide balonu midede 612 ay gibi uzun bir süre kaldığı için sağlıklı ve düzenli beslneme alışkanlığını edinmek daha kolay bir hale gelmektedir. Zayıflamada etkisi büyüktür. Şişmanlık tedavisinde obezite (bariatrik) cerrahiye göre daha basit bir işlem olup hastaların şişmanlık tedavisinde ameliyat gerektirmeden uygulanması nedeniyle çok tercih edilen bir yöntemdir. Şişmanlığın tedavisindeki tıbbi yöntemler arasında günümüze kadar mide kelepçesi, mide bandı gibi işlemler fazlasıyla uygulanmış ancak 2016 yılının sonlarına doğru yerini mide balonuna bırakmıştır. Balon tedavisindeki en büyük handikaplardan bir tanesi zayıflatıcı etkisi yavaş yavaş gerçekleşmektedir. Vücut kitle indeksi 2530 (hafif şişman) ve 3035 (obezite) arasında yer alan ve metabolik rahatsızlık riski taşıyan, BKI değeri 3540 (3.derece obez) arasında olup obezite cerrahi operasyonlarını kaldıramayacak ya da bu özelliklere sahip oldukları halde cerrahi girişim uygulanmasını istemeyen kişiler, vki değeri 40 (morbid obezite) ve üzerinde olan obezite ameliyatı öncesi kilo vermesi gereken kişiler mide balonu operasyonu için uygundur. Vki (vücut kitle indeksi) değerine göre morbid obezite seviyesine ulaşmış ve bir çok yandaş rahatsızlığı bulunan hastalar obezite cerrahisi için uygun değil ise, mideye balon uygulaması ile obezitenin yol açtığı tahribatları engellemek amacı ile kilo verimi sağlanır. Yada 1015 kilo fazlası olan ancak diyetle ve egzersiz yolu ile kilo verememiş hastalara uygulanır. Cerrahi bir yöntem olmaması, hastanede kalınmasının gerekmemesi, işlemden sonra 12 saat içerisinde taburcu olunması, cerrahi işlemler gibi riskleri olmaması, tokluk hissi vermesi, sedasyon yolu ile uyutulması (ciddi anestezi alımı olmamaması), zayıflamaya (zayıflatıcı) yardımcı olması nedeniyle tercih edilir” dedi.
Vki değerinin morbid obez statüsüne ulaşmış ve ameliyatı riskli olan hastalar için bu durumun kendilerine anlatmanın hayata küsmelerine sebep olduğunu ifade eden Op.Dr. Uçtum, “Vki değeri yüksek bu hasta grubu transit bipartisyon (şeker hastalığı ameliyatı), sleeve gastrektomi (mide küçültme/tüp mide) operasyonlarını olmadan önce belirli bir kiloyu vermeleri ve operasyona daha güvenle girmeleri için mide balonu uygulaması yapılır. Mide balonu 18 ile 65 yaş arasındaki kişilere uygulanmaktadır. Mide balonu alanında uzman gastroenterolog ve genel cerrahlar tarafından mideye yerleştirilir. Mide balonlarının hava ya da sıvı şekilde şişirilebilen olmak üzere iki farklı türü vardır. Balonun büyüklüğü ve ne kadar şişirileceği hastanın kilosuna göre ayarlanmakta ve kişiye özel bir uygulama yapılmaktadır. Balonun sıvıyla ya da havayla şişirileceği ise hekim tercihine bağlıdır. Mide balonuyla kilo verme kişinin mevcut fazla kilosu, metabolizma hızı, cinsiyet, yaş, metabolik ve hormonal hastalıklar, kişinin diyete uyumuna ve fiziksel aktiviteye göre değişiklik gösterecektir. Ortalama olarak kilonun yüzde 2030’u verilmektedir. Diyete uyum ve fiziksel aktivitenin artması bu oranı daha da arttıracaktır. Alkolikler, uyuşturucu bağımlısı şişmanlar, mental bozukluğu olanlar, antikoagülan ve sistemik kortikosteroid kullanan şişmanlar, geçirilmiş majör laparaskopik ameliyatlı şişmanlar, enfeksiyöz bağırsak hastalığı olan şişmanlar, özofajitis, ülser gibi gastro intestinal sorunları olan şişmanlara mide balonu işlemi uygun değildir. Balon uygulaması gastriti olan hastalarda, reflü gibi şikayetleri olan hastalarda uygulanmaz önce tedavi istenir daha sonrasında işlem uygulanır. Gebelik ve gebelik şüphesi olan kişilere uygulanmaz, emziren anneler için de emzirme dönemi bittikten sonra uygulanması önerilir. Mide balonu endoskopi ünitesinde sedasyon altında ortalama 1015 dk. Sürmektedir” açıklamalarında bulundu.

ERZURUM

18 Ekim 2019 Cuma

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  • İKİNDİ 15:09
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