H100 Plus serumu Aralık’ta Türkiye’de

Nish Pharma Yönetim Kurulu Başkanı Orçun Duygun Nish Pharma tarafından Türkiye'ye getirilen ve birçok Hollywood yıldızının gençlik sırrı olarak bilinen 'H100' gençlik serumunun yenilendiğini ve H100 Plus olarak Aralık 2019'dan itibaren Türkiye'ye giriş yapacağını duyurdu.

Orçun Duygun, ''Biz Türkiye'ye bu teknolojileri taşımaktan çok mutluyuz. Estetik ve güzellik sektöründe Gençlik Serumlarında fark oluşturarak öncü olmaktan gurur duyuyoruz, amacımız her zaman kendimizi ve sektörü geliştirmekti, şimdi H100 PLUS olarak geliştirilmiş ürünümüz ile bu amacımızda bir adım daha atmış olduk" dedi.

H 100 Plus’un, derinin zaman içerisinde maruz kaldığı yaşlanma belirtilerine (elastikiyet kaybı, nem kaybı, daha cansız gözükmesi ve sarkmalar) karşı yardımcı olduğunu ifade eden Duygun, “Avrupa’nın bir çok ülkesinde uzun yıllardır doktorlar tarafından danışanlarına antiaging amaçlı kullanılan, yoğun miktarda Hyaluronic Asit, vitamin, mineral, aminoasit ve yardımcı ek içerikler barındıran profesyonel kullanım ürünüdür. H100 Plus, yüz, boyun, gıdı, dekolte ve el üzeri bölgelerinde, elastikiyet kaybından / kırışıklıklardan / aşırı kuruluk, nem kaybından şikayetçi olanlar ve daha canlı aydınlık bir görünüm isteyenlere uygulanır. 20 yaşından itibaren doktorların uygun gördüğü her yaştaki kişilere uygulanabilir. Derinizdeki şikayete göre uygulama sıklığı ve süresi, kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Genç ciltler: 2 Seans (1421 gün), orta yaşlı ciltler: 23 Seans (1421 gün), yıpranmış ciltler: 35 Seans (0714 gün).”

