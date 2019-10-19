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'Hanımağa'nın fuhuş çetesine dava

DHA

ERZURUM'da sosyal medya üzerinden verdikleri ilanla müşteri bulan fuhuş çetesinin 'Hanımağa' lakaplı lideri Elvin A. (45) ile 13 adamı hakkında 2 yıldan 37 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Elvin A.'nın, fuhuş yapılan evlerden birinin yakınında esnaf olan E.A.'ya, polise karşı gözcülük yapması için, cinsel ilişki ücretinde indirim yaptığı ortaya çıktı.

ERZURUM'da sosyal medya üzerinden verdikleri ilanla müşteri bulan fuhuş çetesinin 'Hanımağa' lakaplı lideri Elvin A. (45) ile 13 adamı hakkında 2 yıldan 37 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Elvin A.'nın, fuhuş yapılan evlerden birinin yakınında esnaf olan E.A.'ya, polise karşı gözcülük yapması için, cinsel ilişki ücretinde indirim yaptığı ortaya çıktı.
Elvin A. ve çetesinin, çok sayıda yerli ve yabancı uyruklu kadınları Erzurum'a getirdiği, Facebook, Twitter ve Swarm üzerinden verdikleri ilanlar ile fuhuş yaptırdıkları tespit edildi. Yapılan takiplerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda Elvin A. ve Muhammed Ş.'nin de aralarında bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Elvin A. ve Muhammed Ş. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1'i kadın 12 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
DAVA AÇILDI
Soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı. 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamaede müşterilerin de aralarında 14 şüpheli hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üye olma, bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek, örgüte bilerek isteyerek yardım etme' suçlarından 2'şer yıldan 37'şer yıla kadar hapis cezası istendi. 
İddianamede, şüphelilerin kiraladıkları ikametler ve günübirlik evlerde fuhuş yaptıkları, yakalanmamak için sık sık adres ve telefon numarası değiştirdikleri anlatılarak, çete lideri Elvin A.'nın yönlendirmesiyle Muhammed Ş. ile A.A., Y.K. ve A.S.S.'nin fuhuş için müşteri temin ettiği, 'Hanımağa'nın da fuhuştan kazanılan parayı paylaştırdığı belirtildi.  
Şüpheli ifadelerine de yer verilen iddianamede, 'Arzu' kod adlı örgüt yöneticisi A.A. "Fuhuş yaparak geçimimi sağlamaktayım. Erzurum'da fuhuş yaparken yanımızda kendi isteği ile fuhuş yapan kadınlar bana ve Elvin ablaya arkadaşlarının olduğunu ve yanımıza gelmek istediklerini sorarlar biz de genelde kabul ederiz. Ancak güzel olan kızların gelmesini istemiyordum. Çalışan kadınlara, müşterileri, Elvin A. ile birlikte ayarlayız. Müşterilerden alınan 150 TL'den 50 TL'sini biz alıyoruz. Saatlik gelen müşterilerden de 70 TL alırız. Çalışan kadınlardan da günlük 200 TL ev parası isteriz. Aldığımız bu paraları Muhammed toplar ve Elvin'in hesabına yatırır. Elvin ile aramızda bir para sorunu olmaz. Medyadan Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü'nün yapmış olduğu fuhuş operasyonlarının yayınlanmasından dolayı gelen müşterilerime dikkatli olmasını, kapıcı Ş.K.'ya polise karşı daha dikkatli olmasını söylerim" dedi. 
Elvin A. da Erzurum'da kendisi ile birlikte çalışan kadınların ve evlerinin olduğunu söyledi. Arzu takma isimli A.A.'nın sürekli yanlış yaptığını savunan Elvin A., "Onun yüzünden polis tarafından yakalanıp 'evlerimizden olacağız' diye korkuyorduk. Yine müşterilerimizin gelip, bize kötülük yapmasından korkuyordum. İl emniyet müdürlüğünün yapmış olduğu çalışmaları takip edebildiğimiz kadarıyla birbirimizle paylaşıyor, ona göre tedbir alıp yakalanmamaya çalışıyorduk. Çünkü yakalandığımızda hem biz ceza yiyoruz hem de müşterilerimiz. Bu yüzden bu şekilde bir tedbir alıyoruz" diye konuştu. 
TAKSİCİ MÜŞTERİ BULMUŞ, KAPICI VE ESNAF GÖZCÜLÜK YAPMIŞ
Şüphelilerden taksici A.S.S.'nin bulduğu müşteri başına Elvin A. ve A.A.'dan 30 TL aldığı aktarılan iddianamede, evlerden birinin bulunduğu binada kapıcılık yapan Ş.K.'nın ise, polisleri takip edip, Elvin A.'ya haber verdiği bunun karşılığında da 20 -30 TL aldığı ifade edildi.
Fuhuş yapılan evlerden birinin yakınında esnaf olan E.A.'ya ise polise karşılık gözcülük yapması karşılığında, cinsel ilişki ücretlerinde indirim yapıldığı ortaya çıktı.
Örgüt lideri ve üyelerinin deşifre olmamak için özel bir çaba sarf ettiklerine vurgu yapılan iddianame, şöyle denildi:
"Şüphelilerin takibi ve yakalanmalarını zorlaştırmak amacı ile yurdumuza gelen yabancı uyruklu (özellikle Suriye uyruklu) kişiler üzerine çıkartılmış ve patates hat olarak adlandırılan hatları kullandıkları, bu hatları sık sık değiştirdikleri, yine kullanmış oldukları telefonlarına internet üzerinden indirdikleri Avusturya kökenli CIA, ABD Kökenli Hiya, İsrail kökenli Showcaller, Hong Kong kökenli Truecaller ve İsveç kökenli Whoscall isimli programlar vasıtasıyla arayanın polis veya devlet memuru olup olmadıklarını tespit edebildikleri, bu şekilde suçüstü çalışmalarından kurtuldukları, yine suçüstü çalışmalarında kullanılan Ahlak Büro Amirliği'ne ait telefon numarasını birbirlerine vererek 'polis' olarak kayıt yaptıkları ve bu şekilde suçüstü çalışmalarından kurtuldukları tespit edilmiş, kod adı kullandıkları, böylelikle de yakalanmalarını engellemeye çalıştıkları anlaşılmıştır."

ERZURUM

19 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 04:59
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  • İKİNDİ 15:08
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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