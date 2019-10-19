Pasinler’de Muhtarlar Günü kutlandı

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Bugün ne oldu?

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Muhtarlar Günü Erzurum’un Pasinler ilçesinde de düzenlene törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk büstüne Pasinler Muhtarlar Derneği Başkanı Fehmi Kemaloğlu’nun çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Dernek Başkanı Fehmi Kemaloğlu yaptı.

Kemaloğlu, konuşmasında 19 Ekim Muhtarlar Gününün muhtarlarımıza hayırlı olmasını, bugünü bize sağlayan ve emeği geçen herkese teşekkür ettiğini ifade etti.

ERZURUM 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 04:59

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