Erzurum’un genç beyinleri Başkan Sekmen’e konuk oldu

Teknofest Teknoloji Festivali’nde Erzurum’u ve Atatürk Üniversitesi’ni temsil eden gençler, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e misafir oldu. Başkan Sekmen, çok yakından ilgilendiği genç konuklarını “Erzurum’un gözbebekleri” diye nitelerken, üniversiteli gençler ise, festival süresince kendilerine verdiği destekten dolayı Başkan Sekmen’e teşekkür etti.

1722 Eylül 2019 tarihleri arası İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen Teknofest Teknoloji Festivali’nde Erzurum’u Atatürk Üniversitesi’nden farklı branşlarda 10 takım temsil etti. Erzurum Büyükşehir Belediye’sinin de destek verdiği takımlar, üniversitelerini büyük bir başarıyla temsil ederken, o takımları oluşturan gençler, Başkan Sekmen’e ziyaret sürprizi yaptı.

TEKNOLOJİ TAKIMLARINDAN SEKMEN’E TEŞEKKÜR

ATAUNİ Racing Formula Takımı, FRİTİM İnsansız Hava Aracı Takımı, TTurks Roket Takımı, Gradrone İnsansız Hava Aracı Takımı başta olmak üzere TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması’na katılan diğer 6 takımın öğrencilerini Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda misafir eden Başkan Sekmen, genç beyinlerin TEKNOFEST 2020 projeleri hakkında bilgiler aldı. Ata Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Ersin Karaman’ın da eşlik ettiği öğrenciler, söz konusu festivale hazırlık sürecinde büyük maddimanevi desteğini gördükleri Sekmen’e teşekkür ederek, bundan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

BAŞKAN SEKMEN ÖĞRENCİLERE SESLENDİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, bilim ve teknoloji çağına ayak uydurabilmenin ve gereklerini yerine getirebilmenin, güçlü olabilmek için şart olduğunu ifade ederek, Atatürk Üniversitesi’nin genç beyinlerine şunları söyledi: “Sizler, araştırarak ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu her alanda yeni projeler üreterek bizim kalkınma dinamiklerimiz olacaksınız. Çünkü içinde yaşadığımız çağ, bilim ve tüm teknolojik gelişmeleri yakından izlemeyi gerektiriyor. Bu manada sizler gibi genç beyinlerle çok büyük mesafeler kaydedeceğimizden en ufak şüphe bile duymuyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak sizlerin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Biliniz ki bu yolda sizlerin en büyük destekçisi biz olacağız.”

ERZURUM 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 04:59

GÜNEŞ 06:22

ÖĞLE 12:05

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:38

YATSI 18:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.