Op. Dr. Murad Çeltik, 'Peyronie Hastalığı'na dikkat çekti

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Murad Çeltik, penis eğriliği ve peyronie tedavisi ile ilgili detaylı bilgi verdi.

Penis eğriliği oldukça sık görülen öncelikle estetik bir sorun olduğun dile getiren Op. Dr. Murad Çeltik, “Bu sorun ilerleyen dönemlerde bazı cinsel işlev bozukluklarına neden olabilir. Özellikle sonradan oluşan 'Peyronie Hastalığı' durumunda 'organik impotans' denilen sertleşme problemleri de görülebilmektedir” dedi.

Penis eğriliği penisin normalden daha fazla sağa, sola, yukarıya veya aşağıya eğrilmesine verilen durumları içerdiğini belirten Op. Dr. Murad Çeltik, “Peniste olan hafif sağa, sola, öne, arkaya eğrilikler normaldir. Penis eğriliği iki şekilde görülmektedir: Doğuştan (‘konjenital penil kurvatur’) veya Peyronie hastalığındaki gibi sonradan gelişen şekli (Kazanılmış).

Peniste doğuştan beri olan ereksiyon halinde (sertleşmiş halde) eğrilik ile karakterizedir. Sorunu yaşayanlar genellikle cinsel aktif yaşlara geldiklerinde bu eğriliği fark edip başvururlar.

Penis eğriliği ‘koitus’ yani penis vajen birlikteliği sırasında ağrı, cinsel partnerde ağrı, bazı cinsel pozisyonlarda zorlanma gibi şikayetlere neden olabilir. Şiddetli eğriliklerde penis vajen birlikteliği gerçekleşememektedir. Hastaların bir kısmı hiç ilişkiye girmemişlerdir. Bu eğriliğin ilişkiye girmede zorluk yaratacağı ve ilişkiyi engelleyeceği gibi korkulara da neden olabilir.

Penis eğriliği tanısı ereksiyonda yani sertleşmiş halde iken penisteki ileri düzeydeki eğriliğin tespiti ile konulur. Tedavisi ise ameliyattır. Burada ameliyat kararı için en önemli kriter cinsellikte özellikle koitus (penis vajen birlikteği) sırasında kendinde ve cinsel partnerinde ağrı olmasıdır. Bunun haricinde bu eğrilik bireyde estetik bir kaygıya ve cinsel sorunlara yol açıyorsa yine ameliyat düşünülebilir.” Dedi.

Peyronie hastalığı sonradan gelişen penis eğrilik nedeni olduğunu dile getiren Op. Dr. Murad Çeltik, “En sık olarak ilişki sırasında aşırı darbelere bağlı olarak penisi saran kılıfta yırtılmaların oluşmasına bağlıdır. Oluşan yırtıklarda oluşan fibrotik (sert) plaklar penis eğriliklerine neden olmaktadır. Penis eğriliği doğuştan da gelse Peyronie hastalığında olduğu gibi sonradan da kazanılsa tedavisi cerrahidir. Günümüzde uygulanan bazı ameliyatlar ile yüz güldürücü sonuçlar alınabilmektedir. Penis eğriliği ameliyatında penisin eğri olduğu tarafın aksi yönündeki kısmına ‘pilikasyon’ (genellikle nesbit tekniği) denilen yöntem ile düzeltme yapılır. Ameliyat sonrası hasta aynı gün taburcu olabilmektedir. Ertesi gün sosyal hayatına dönebilir. Sünnet insizyonundan açıldığı için sünnetli hastalarda herhangi bir iz kalmamaktadır. Ameliyat sonrası yaklaşık 45 hafta cinsel aktivitelerden kaçınılması istenir.” Şeklinde konuştu.

ERZURUM 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 04:59

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