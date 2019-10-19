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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Büyükşehir’den ulaşım seferberliği

İHA

Büyükşehir Belediyesi, şehir içindeki ulaşım ağlarının yanı sıra merkeze bağlı mahalle ve köylere ulaşımı sağlayan yollara da nitelik kazandırdı. Uzunahmet, Nebihanlar, Pusu Deresi, Sığırlı ve Şehit Burak Karakoç mahallelerini kapsayan Uzunahmet Grup Yolu'nda hem genişletme ve hem de asfaltlama çalışması yapan Erzurum Büyükşehir Belediyesi, 19 kilometre uzunluğundaki ulaşım ağını adeta yeniden dizayn etti. 36 bin 712 ton asfalt ve 53 bin 637 ton da PMT asfaltın kullanıldığı grup yolunda ulaşım imkânlarına nitelik kazandıran Büyükşehir Belediyesi, hizmette sınır tanımadığını bir kez daha...

Büyükşehir’den ulaşım seferberliği

Büyükşehir Belediyesi, şehir içindeki ulaşım ağlarının yanı sıra merkeze bağlı mahalle ve köylere ulaşımı sağlayan yollara da nitelik kazandırdı. Uzunahmet, Nebihanlar, Pusu Deresi, Sığırlı ve Şehit Burak Karakoç mahallelerini kapsayan Uzunahmet Grup Yolu’nda hem genişletme ve hem de asfaltlama çalışması yapan Erzurum Büyükşehir Belediyesi, 19 kilometre uzunluğundaki ulaşım ağını adeta yeniden dizayn etti. 36 bin 712 ton asfalt ve 53 bin 637 ton da PMT asfaltın kullanıldığı grup yolunda ulaşım imkânlarına nitelik kazandıran Büyükşehir Belediyesi, hizmette sınır tanımadığını bir kez daha gözler önüne serdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum’da ulaşım olanaklarını zenginleştirmenin yanı sıra nitelikli hale gelmesi için de çaba gösterdiklerini belirterek, “Benim kadirşinas hemşehrilerim her şeyin en iyisini hak ediyor” dedi.
BÜYÜKŞEHİR’İN ULAŞIM ÇALIŞMALARI HER YERDE...
Büyükşehir Belediyesi’nin bu yaz sezonunda şehrin muhtelif noktalarındaki ulaşım ağlarına yoğunlaştığını hatırlatan Başkan Sekmen, “Şehir merkezinde yeni bağlantı yolları, bulvarlar, viyadük ve kavşaklar inşa ederken, merkeze bağlı mahalle köylerimizi de unutmadık. Şehir merkeziyle 5 mahalle köyümüzü birbirine bağlayan ve toplam uzunluğu 19 kilometreyi bulan Uzunahmet Grup Yolu’nu başından sonuna yeniledik ve bu bölgede yaşanan çok büyük bir ulaşım sorununu ortadan kaldırdık” diye konuştu.
BAŞKAN SEKMEN’DEN ULAŞIM AĞLARINA VURGU
Grup yollarının iyileştirmesi ve yeniden tanzimi kapsamında 36 bin 712 ton asfalt ve 53 bin 637 ton da Plentmiks adı verilen kaplama malzemesi kullandıklarını kaydeden Başkan Sekmen, “Şehrimizin giderek gelişiyor ve büyüyor olması nedeniyle ulaşım ihtiyaçları da artış ve yanı sıra değişkenlik gösteriyor. Bu manada kimi noktalarda yeni ulaşım ağları oluşturuyor, kimi bölgelerde de yollarımızı revize ederek ihtiyaçlara cevap verebilir hale getiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak; Erzurum’daki ulaşım olanaklarını geliştirmeye ve güçlendirmeye, şehrimize ulaşılır ve erişilebilir bir kent hüviyeti kazandırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ERZURUM

19 Ekim 2019 Cumartesi

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