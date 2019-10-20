Şehit Eşkioğlu’nun cenazesi Erzurum’a getirildi

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şehit Piyade Er Sezai Eşkioğlu'nun cenazesi bugün saat akşam saatlerinde askeri uçakla Erzurum'a getirildi. Askeri havalimanında şehit askerin cenazesini Vali Okay Memiş, askeri ve mülki erkanın yanısıra şehit askerin yakınları karşıladı.

Askeri uçaktan indirilen şehit askerin özgeçmişinin okunmasından sonra Müftü Hasan Hüsnü Sula, dua okudu. Sula, şehit asker için törene katılanlardan helallik istedi. Vali Okay Memiş, şehit askerin yakınlarına taziye dileklerini ilettiği törenin ardından cenaze aracına konan Şehit Piyade Er Sezai Eşkioğlu'nun Türk Bayrağı'na sarılı naaşı Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şehit asker için yarın öğle namazını müteakip Narmanlı Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Şehit asker, merkez Yakutiye İlçesi Altıntepe köyünde son yolculuğuna uğurlanacak.

ERZURUM 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:00

GÜNEŞ 06:23

ÖĞLE 12:05

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:37

YATSI 18:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.