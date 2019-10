Vücut çatlakları keyfinizi gölgelemesin

Uzman Estetisyen Sibel Kırbaş, yeni geliştirilen metot ile çatlakların tedavisinin mümkün olduğunu söyledi.

Uzman Estetisyen Sibel Kırbaş, “Vücut çatlaklarınız artık korkularınız arasında olmasın. Bu metot ameliyatsız, iğnesiz, acısız ve günlük yaşamı etkilemeyecek şekilde konforludur. Tüm bireylerin ortak problemi hâline gelen vücut çatlak görünümleri ve doku hasarı problemleri; elastin liflerin bozulmasından kaynaklanıyor. Lifler arasındaki kohezyon azalmasından kaynaklanarak cilt dokusunun yüzeyinde kırmızı ve beyaz renkte deformasyon oluşuyor. Deformasyona bağlı elastikiyet kaybıyla birlikte cilt üzerinde ince geçişler ve ton farkını da oluşturuyor. Ergenlik dönemi, fazla kilo alp verme, hamilelik, hormonal bozukluk ve kolajen üretiminin az olması gibi sebepler çatlak oluşumunun başlıca nedenlerindendir. Deri çatlaklarının görülme sıklığı, yüzde 75 oranındadır. Genellikle uyluk kenarları, göğüs, kalça ve karında görülür. Erkeklerde ise omuz, yan simitler ve kalça yanlarında daha fazla görülür. Bugüne kadar çatlaklar üzerine çok metot denenmiş ancak başarı yüzdesi 50’yi geçmemiştir. İlerleyen teknoloji ile birlikte yeni bir sistem oluştu ve 2010 yılından itibaren on ülkeden fazlasında güvenle kullanılıyor. İlk seansta dahi yüzde 80 oranında sonuç veren çatlak üzerinde etkili ve güvenilir yöntemlerin başında striort metodu geliyor” dedi.

Striort metodunun asıl amacının, fibroblastlar uyarılarak elastin liflerin yeniden yapılandırılması olduğunu ifade eden Kırbaş, “Cihazla kombinlenmiş ürün destekli metot, vakumlama sistemi ile çalışıyor. Ancak sıradan bir vakum yöntemi olmayıp deri yırtığı onarımı için özel barlar içeren bir sistem ayarlanır. Bu işlem bir bölgede maksimum üç seansa kadar uygulanıyor ve acısızdır. Başarı oranı yüzde 90 civarındadır. Brezilya menşeli ve 2014 yılından itibaren Türkiye'de hızla yayılan, iğnesiz, her cilt türüne göre, tüm bölgelere yapılabilen, düşük komplikasyonlu bir yöntemdir. Uygulama yapılacak bölgenin genişliğine göre maksimum bir saatlik zaman dilimini kapsıyor. İhtiyaca göre seans aralıkları ise 30 günlük rutin halindedir. Tedavinin başarı oranını kişinin 21 günlük ev ürün kullanımı ve takviye olarak dışarıdan aldığı kolajen de etkiliyor. Her mevsimde uygulanabilir. Kalıcı çözümler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Yaz/ kış uygulanabiliyor olması da zaman yönünden kısıtlama oluşturmuyor. İşlem sonrası günlük yaşamınıza devam edebilirsiniz. Sahillerde mayolar ve uzun şortlarla çatlakları gizleme dönemini kapatın. Siz de bu yazı daha özgür ve daha özgüvenli geçirebilirsiniz” açıklamalarında bulundu.

ERZURUM 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:01

GÜNEŞ 06:24

ÖĞLE 12:05

İKİNDİ 15:05

AKŞAM 17:35

YATSI 18:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.