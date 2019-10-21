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Ar-Ge işbirliği politikaları ivme kazanıyor

İHA

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) tarafından başlatılan ArGe İşbirliği Politikaları ivme kazanıyor.

Ar-Ge işbirliği politikaları ivme kazanıyor

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) tarafından başlatılan ArGe İşbirliği Politikaları ivme kazanıyor.
Araştırma merkezlerindeki altyapı sistemlerini ortak bir ArGe portalında birleştirme ve ortak araştırma grupları oluşturma suretiyle birlikte çalışmayı artırmayı hedefleyen yüksek teknoloji işbirliği, özellikle savunma sanayisinde ArGe ve analizüretim odaklı projelere zemin hazırlamayı amaçlıyor. Bu kapsamda YÜTAM ve DAYTAM cihaz altyapısı ve bilgi birikimi bakımından birbirini tamamlayarak; araştırma ve geliştirme sürecinden üretime kadarki yolculuğu üstlenmek ve savunma sanayisinde ülkemizin ihtiyacı doğrultusunda gerek duyulan yüksek teknoloji gerektiren cihaz, prototip veya sarf gibi dışa bağımlılığı azaltacak düzeydeki malzemeleri üretmek için ortak hareket etme ve bir araya gelme kararı aldı. İlerleyen süreçlerde bölgede bulunan diğer Araştırma Merkezlerinin de kaynak tasarrufu sağlamak üzere portala dahil edilmesi planlanıyor.
Erzurum Teknik Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi olarak başlatılan ArGe işbirliği politikaları çerçevesinde ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın Ankara ziyaretlerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile bir araya gelinerek YÜTAM (ETÜ) ve DAYTAM (Atatürk Üniversitesi) yüksek teknoloji araştırma merkezlerini kapsayan ortak ArGe portalı (rs.erzurum.edu.tr) ve proje çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu. Bu kapsamda Erzurum’da iki üniversitenin işbirliği ile yüksek teknoloji tabanlı proje çalışmaları yapılabileceği konusunda görüşler dile getirildi.

ERZURUM

21 Ekim 2019 Pazartesi

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