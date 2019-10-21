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Çocuklarda krup hastalığına dikkat

İHA

Dr. Melike Özberk Koç, çocuklarda krup hastalığına dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Çocuklarda krup hastalığına dikkat

Dr. Melike Özberk Koç, çocuklarda krup hastalığına dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Melike Özberk Koç, “Üst solunum yolu enfeksiyonları tüm dünyada ve ülkemizde doktor ve hastane ziyaretlerinin en sık nedenidir. Üst solunum yolu enfeksiyonlarına yol açan iki yüzden fazla virüs mevcuttur. Özellikle son baharda çocukların okula ve kreşe başlaması havaların soğuması dolayısı ile iç içe yaşam koşulları enfeksiyon sıklığını artırmaktadır sağlıklı bir çocuğun sene de sekiz defaya kadar viral üst solunum yolu enfeksiyonu geçirmesi normal bir durumdur yaş büyümesi ile birlikte üst solunum yolu enfeksiyonu sıklığında da azalma görülür. Çocukluk çağında görülen üst solunum yolu enfeksiyonlarından en önemlilerinden biri de krup hastalığıdır” dedi.
Krup hastalığının, özellikle 3 yaş altı çocuklarda görülen, sıklıkla gece aniden kalın sesle ağlama, havlar tarzda öksürük, nefes darlığı şikayeti ile başlayıp ilk atakta aileyi oldukça fazla korkutan bir viral enfeksiyon tablosu olduğunu ifade eden Koç, “Enfeksiyon özellikle ses tellerinde ve nefes borusunda ödeme sebep olarak bu ürkütücü sese neden olur. Tabloyla ilk karşılaşıldığında çocuk sakinleştirilmeli hemen ev havalandırılmalı, çocuk bahçeye veya balkona çıkarılarak serin hava soluması sağlanmalı, ateş eşlik ediyor ise ateş düşürücü verilmeli rahatlama olmaz ise acilen hekime başvurulmalıdır” diye konuştu.
Hastanın kalın öksürüğü nefes darlığı yüzde 90 oranında yapılan ilk müdahale, ilaçlı buhar uygulaması gerekir ise ödem azaltıcı enjeksiyon uygulaması ile rahatlar ve sonrasında diğer grip benzeri tablolar gibi burun temizliği, ateş düşürücü gibi destekler ile takip edildiğini kaydeden Koç, “Yüzde 10 oranında hastane yatışı gereklidir. Çok nadirde olsa yoğun bakıma ihtiyaç da olabilir. Enfeksiyon sıklıkla viral olduğu için antibiyotik tedavisi gereksinimi oldukça sınırlıdır. Bazı çocuklarda krup tekrarlayıcı olabilir. Tekrarlayan durumlarda alerji ve reflü gibi altta yatan herhangi bir neden olup olmadığı araştırılmalıdır. Çoğunlukla neden saptanamasa da özellikle 6 yaş sonrası solunum yollarının anatomik olarak gelişmesi nedeni ile eski etkisini kaybeder. Aileleri en sık kaygılandıran ileri de astım olur mu? düşüncesidir. Krup hastalığının astıma dönüşmesi söz konusu değildir” açıklamalarında bulundu.

ERZURUM

21 Ekim 2019 Pazartesi

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