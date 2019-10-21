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Ensede ağrı sinüzit belirtisi olabilir

İHA

Ensede ağrı sinüzit belirtisi olabilir

Op.Dr. Bahadır Baykal, birçok kişi için can sıkıcı sorun haline gelen sinüzitin alın, ense veya yüzde görülen baş ağrıları ile kendini belli edebildiğini söyledi.
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Bahadır Baykal, sinüzitin yüz kemiklerinin arasına yerleşmiş içi hava dolu boşlukların sinüslerin iltihabı anlamına geldiğini belirterek, “Sıklıkla soğuk algınlığı sonrasında gelişir. Alın, ense veya yüzde görülen baş ağrılarına yol açabilir. Koyu yeşil renkli geniz akıntısı, burun tıkanıklığı, koku ve tat alma bozukluğu eşlik edebilir. Çocuklarda ihtiyaç olmadığı sürece film çektirmeyi önermiyoruz. Elbette küçük çocuklar baş ağrısını doğrudan söyleyemezler ama davranışlarıyla bunu gösterebilirler. Başını tutma, yanaklarını ovalama, saçını çekme gibi alışık olmadığınız mizaç değişikliklerini anne babaların dikkate almaları gerekir. Geniz akıntısını sıklıkla yuttukları için bulantı kusma olabilir, kötü bir ağız kokusu da çoğu zaman mevcuttur” dedi.
“Sık sık sinüzit geçiriyorsanız burun içinde mutlaka anatomik bir problem vardır” diyen Dr.Bahadır Baykal açıklamasını şöyle sürdürdü;
“Kemik eğriliği, burun eti büyümesi, polipler sinüzit oluşumunu kolaylaştırır. Alerjisi olanlar ve sigara tiryakileri de risk altındadır. Tabii bunların dışında başka sebepler de olabilir, o zaman spesifik olarak araştırmak gerekebilir kişiyi. Sinüzite diş implantları da neden olabiliyor. Son yıllarda diş implantların yaygınlaşmasıyla beraber diş kökenli sinüzite daha sık rastlamaya başladık. Üst çeneye implant takılırken sinüs duvarı zedelenebilinir, enfeksiyona meyilli hale gelebilir sinüs boşluğu, şayet bu durumun farkına varılmazsa kişi tekrarlayan sinüzit atakları geçirebilir. Aslında siz kendiniz bile sinüzit tanısını koyabilirsiniz. 10 günden fazla süren burun akıntınız, baş ağrınız varsa sinüzit olduğunuzu düşünebilirsiniz. Ama doğru tedavi için mutlaka Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanına gitmeniz gerekir. Burun ve sinüsleri açılı endoskoplarla değerlendirmek oldukça mühim. Unutmayın ki, yetersiz tedaviler kronik sinüzite yol açabiliyor, bu durumda cerrahi şart oluyor.”
Tedavi için öncelikle antibiyotik tedavisi uygulandığını kaydeden Dr. Baykal, “Ayrıca burun içindeki ödemi ve akıntıyı azaltacak ilaçları da verebiliyoruz, burun içindeki akıntının düzenli temizlenmesi önemli. Sigara dumanından uzak durmak iyileşme süresini kısaltır.İlaç tedavisinden fayda görmeyen ve 12 haftadan uzun süren sinüzit cerrahi müdahaleyi gerektirir. Burun içinde deviasyon, polip ya da konka şişmesi gibi yapısal sorunlarda aynı seansta mutlaka halledilmelidir. Genellikle genel anestezi altında zaman zaman da lokal anestezi ile endoskopik sinüzit ameliyatını yapıyoruz. Sinüslerin buruna açılan kanallarını tıkayan polipler ve diğer yapısal sorunlar düzeltilerek doğal genişlik sağlanmaktadır. Balon gibi şişirilen bir kateter yardımı ile de ameliyat yapılmaktadır. Uygun vakalarda oldukça yüz güldürücüdür. Hastalar genellikle aynı gün taburcu edilmektedir. İşe dönüş süresi 27 gün arasında değişir.Yetersiz tedavinin en önemli komplikasyonu gözle ilgilidir. İltihap göz küresine yayılırsa göz çevresinde ağrı, kızarıklık, şişlik oluşur, eğer bu durum atlanırsa körlüğe kadar gidebilir. Acil ameliyat gerekebilir. Menenjit de ölümcül olabilen bir komplikasyondur. Günümüzde en sık görülen kafa içi komplikasyon ise beyin zarı altında iltihap oluşmasıdır” açıklamalarında bulundu.

ERZURUM

21 Ekim 2019 Pazartesi

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