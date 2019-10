Vali Memiş: “Ülkenin kalkınmasında muhtarların büyük rolü var”

19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle muhtarları makamında kabul eden Erzurum Valisi Okay Memiş, “Muhtarların bu memlekette büyük hizmetleri vardır. 1940’larda 50’lerde kazma, kürekle imece usulü köylerin yollarını yaptılar” dedi.

Erzurum Muhtarlar Dernek Başkanı Cemal Korkmaz, Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlardan oluşan kalabalık bir heyetle Vali Okay Memiş’i ziyaret etti.

Heyeti makamında ağırlayan Vali Memiş, valilerin en yakın çalışma arkadaşlarının muhtarların olduğunu ifade ederek günlerini kutladığını söyledi. Köylerin en eski yerleşim merkezi olduğunu belirten Vali Memiş, “Bu ülkenin kalkınmasında muhtarların çok büyük rolü var. Muhtarlık aslında çok saygın bir görevdir. Son zamanlarda Sayın Cumhurbaşkanımızın muhtarları külliyede ağırlaması, bir takım özlük haklarınızda yapılan iyileştirmeler uzun yıllar beklediğimiz hadiselerdi” diye konuştu.

“Muhtarların memlekette büyük hizmetleri vardır” diyerek sözlerini sürdüren Vali Okay Memiş, şu ifadeleri kullandı:

“1940’larda 50’lerde kazma kürekle imece usulü ile köylerin yolları yaptılar. Köylü elektrik direklerini eskiden kendisi dikiyordu. Şimdilerde ise her şeyi devlet ya da belediyeler yapmaktadır. Köyün ortak işi neredeyse kalmadı. Ama eskiden yol başta olmak üzere bütün işleri köylüler yapıyordu. Köylerimiz bugün hemen hemen bütün imkânlara sahip. Bundan 40 sene önce köy nüfusu Türkiye genelinde yüzde 70, kent nüfusu ise ülkenin %30’uydu. Şimdi ise bunun tam tersi. Dolayısıyla köylerin yolları, elektriği, telefonu, içme suyu ve kanalizasyonu vatandaş devlet işbirliği ile yapılırken, artık bunların tamamını devlet üstlendi.”

Dernek Başkanı Korkmaz da Vali Okay Memiş’e teşekkür ederek, muhtarların taleplerini iletti. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

