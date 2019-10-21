Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

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Erzurum’da servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza ErzurumÇat karayolunda meydana geldi. Abdulbari Ç.’nin kullandığı 25 D 0784 plakalı servis minibüsü ile sürüsü belirlenemeyen 23 K 2365 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada yaralanan Abdulbari Ç., Cumali A., Ahmet A. ve Sami U. olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

ERZURUM 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:01

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