Erzurum’un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

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Erzurum’un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur etkili olurken kent merkezinde ise sis etkisini gösterdi.

Sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Yılın ilk karını görmek isteyen vatandaşlar ise Palandöken’e çıktı. Kent merkezinde ise sis etkisini gösterdi.

Palandöken’de yılın ilk karına şahit olan vatandaşlar, karın tahmin ettiklerinde daha erken yağdığını söyleyerek karın tadını çıkardılar.

ERZURUM 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:02

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