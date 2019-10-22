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Büyükşehir Belediyesi ve Atatürk Üniversitesi arasında sınav protokolü

İHA

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında görevde yükselme yazılı sınavı ile ilgili protokol imzalandı. Atılan imzaların ardından, Rektör Çomaklı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, aralarının soğuk olduğu iddiasını "Bizim dostluğumuz, kardeşliğimiz 35 gün değil mezara kadar" açıklamalarıyla sonlandırdı.

Büyükşehir Belediyesi ve Atatürk Üniversitesi arasında sınav protokolü

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında görevde yükselme yazılı sınavı ile ilgili protokol imzalandı. Atılan imzaların ardından, Rektör Çomaklı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, aralarının soğuk olduğu iddiasını “Bizim dostluğumuz, kardeşliğimiz 35 gün değil mezara kadar” açıklamalarıyla sonlandırdı.
Erzurum Büyükşehir Belediyesinde münhal bulunan pozisyonlar için, ATASEM tarafından yükselme sınavı yapılacak.
Yükselme sınavı için bir araya gelerek açıklamalarda bulunan Başkan Mehmet Sekmen, “Yükselme sınavlarının yapılmasını ve sürekli eğitimin yapılması talebini biz Üniversitemizle birlikte yürüteceğiz. Çalışanlarımız vergilendirme eğitimlerini de Atatürk Üniversitemize verdirme kararı aldık. Hangi alanda işçilerimizin istihdamı varsa o alanda belgelerinin olması yasal bir zorunluluk bizde bu konuda Üniversitemizle eğitim çalışmalarımızı yürüteceğiz” şeklinde konuştu.
BİRÇOK ALANDA BELEDİYEMİZLE İŞ BİRLİĞİMİZ VAR
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise açıklamasında, “Görevde yükselme Sınavı ile ilgili ATASEM’in yapmış olduğu eğitim programı için buradayız. Belediyemizin ve Başkanımızın destekleri sürekli bizimle. Bağımsız Büyük Güçlü Türkiye olma yolunda ilerliyoruz. Barış Pınarı Harekatında şehit olan askerlerimize de Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.
Sekmen ve Çomaklı, üniversite ve belediye işbirliğine devam edeceklerini, sadece iş anlamında değil, dostluklarının çok yakın olduğunu söyleyerek aralarının soğuk olduğu iddialarına karşı, “Bizim dostluğumuz ve kardeşliğimiz 35 gün değil mezara kadar” şeklinde açıklamalarda bulundular.
Erzurum Büyükşehir Belediyesinde münhal olan 3 zabıta amiri, 10 zabıta komiseri 1 itfaiye amiri, 18 itfaiye pozisyonları için yapılacak. Görevde Yükselme yazılı sınavına, toplam 58 personel katılacak. Sınav 28 Kasım 2019 tarihinde, Atatürk Üniversitesi Kampüsü Teknokent, ATASEM binasında tek oturum halinde yapılacak. 120 dakika sürecek sınavda, geç kalan adaylar sınavın ilk 15 dakikasından sonra hiçbir şekilde sınava alınmayacak. Sınav sonuçları Büyükşehir Belediyesi tarafından adaylara duyurulacak.

ERZURUM

22 Ekim 2019 Salı

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