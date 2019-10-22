Hacı İsmail Fakirullah Bilgin’in cenaze namazında izdiham yaşandı

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

Bugün ne oldu?

O da modaya uydu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzurum’un manevi önderlerinden olarak görülen Hacı İsmail Fakirullah Bilgin, Narmanlı Camisinde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cübbeli Ahmet Hoca’nın da katıldığı cenaze töreninde Bilgin’in tabutunu binlerce kişinin taşımak istemesi izdihama sebep oldu.

Son devrin büyük alimlerinden Çöğenderli Hacı Salih Efendi’nin oğlu, İslam alimi İsmail Fakirullah Bilgin tedavi gördüğü Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Bilgin'in cenazesi bugün öğlen namazını müteakip Narmanlı Caminde kılınan cenaze namazının ardından Çöğenderli Mahallesinde toprağa verildi.

Binlerce kişinin saf tuttuğu cenaze namazına Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Cübbeli Ahmet Hoca ve sevenleri katıldı.

Bilgin’in kılınan cenaze namazının ardından, tabutu cenaze aracına taşımak isteyen sevenleri izdiham oluşturdu.

ERZURUM 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:02

GÜNEŞ 06:25

ÖĞLE 12:05

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:34

YATSI 18:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.