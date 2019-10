Atatürk Üniversitesi ve Büyükşehir Belediyesi, iş birliklerine bir yenisini daha ekledi

Atatürk Üniversitesi ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi arasında, belediye çalışanlarına yönelik Görevde Yükselme Yazılı Sınavı ile ilgili protokol imzalandı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in belediye binasında imzaladıkları protokolle birlikte iki kurumun ortaklaşa gerçekleştirdikleri projelere bir yenisi daha eklendi.

Protokolle; Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan iş pozisyonlarının doldurulmasını için toplam 58 personelin katılacağı Görevde Yükselme Yazılı Sınavı Atatürk Üniversitesi tarafından yapılacak.

Rektör Çomaklı ve Başkan Sekmen tarafından atılan imzalarla hayata geçen protokol kapsamında, Görevde Yükselme Yazılı Sınavı Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (ATASEM) tarafından yürütülecek. 28 Kasım 2019 tarihinde gerçekleşecek sınavın soruları, Büyükşehir Belediyesi tarafından bildirilen konu başlıklarına uygun olarak; ATASEM tarafından hazırlanacak. Adaylardan sınava ilişkin herhangi bir ücret talep etmeyen ATASEM, soruları kadrolara ve her kadro için bildirilen konu dağılımına uygun olarak hazırlayacak.

“Üniversitemiz ile iş birliği içinde çalışmaya devam ediyoruz”

“Bu protokol kapsamında Atatürk Üniversitesinin belediye personeline yönelik görevde yükselme sınavını yaparak sonuçları bildireceğini söyleyen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ayrıca belediyede görevli işçilerin bilgilendirme eğitimlerinin de yine Atatürk Üniversitesi tarafından yapılacağını belirtti. Artık hangi alanda personel istihdam ediliyorsa o alanda mutlaka bir belgenin olması gerektiğini ifade eden Sekmen, bu konuyla alakalı Atatürk Üniversitesinden hizmet alarak işçilerin belgelendirme işlemlerini gerçekleştireceklerini vurguladı.

Atatürk Üniversitesi ile bugüne kadar birçok alanda iş birliği içerisinde olduklarını belirten Başkan Sekmen: “Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük gözlemevi olan Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) Erzurum'a yapılıyor. DAG’ın 2020'nin sonuna doğru da ışık alacağı öngörülüyor. Bu maksatla daha evvel üniversitemiz ile yine inşai faaliyetleri kapsayan bir protokol imzalamıştık. Bu hafta içerisinde de gözlemevini ziyaret ederek hem yapılan çalışmaları yerinde görmeyi hem de üniversitemizin belediyemizden talep ettiği bazı hususlara çözüm bulmayı hedefliyoruz" dedi.

“Kardeşliğimiz Daima Sürecektir”

Bu bağlamda Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya da gösterdiği yakın ilgiden, sağladığı katkılardan ve yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eden Sekmen: “Bizim dostluğumuz, kardeşliğimiz öyle birkaç günlük değil ebediyete kadardır. Biz her şeyden evvel memleketine, ülkesine gönülden bağlı ve bu uğurda yoğun bir şekilde çalışan, çabalayan ideallere sahip insanlarız. Ülkemizin milli menfaatleri ile insanımızın manevi değerleri doğrultusunda var gücüyle çalışmayı şiar edinen bir gelenekten geliyoruz” şeklinde konuştu.

“BelediyeÜniversite İş Birliğiyle TEKNOPARK Festivali Düzenlenecek”

Kasım ayının sonlarına doğru Atatürk Üniversitesi ile TEKNOPARK Festivali gerçekleştireceklerini ifade eden Sekmen: “Bu festivale sadece Erzurum’dan değil ülkemizden ve yurt dışından birçok katılımcı davet edilecek. İstanbul dışında ilk kez böyle bir festivali Erzurum’da organize edeceğimizi bir kez daha duyurmak istiyorum.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen sözlerini şu şekilde tamamladı: “Türkiye Cumhuriyeti'nin müreffeh bir seviyeye gelmesi, kalkınması ve büyük Türkiye yolunda ilerleyebilmek için Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile iş birliği ve uyum içinde bugüne kadar çalıştığımız gibi bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz."

“En Büyük Paydaşımız Büyükşehir Belediyemiz”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek konuşmasına başlayan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “En büyük paydaşlarımız arasında yer alan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile sürekli iletişim halindeyiz. Biz aynı yöne bakan, aynı amaçlar uğruna çabalayan ve abi kardeş hukukuna dayanarak çalışmalarını sürdüren insanlarız. Göreve geldiğimiz günden bugüne birçok alanda belediyemiz ile sürekli iş birlikleri gerçekleştiriyor ve protokoller imzalıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ile yapılan çalışmaları oldukça önemsiyoruz. Bugün de görevde yükselmeyle ile ilgili sürekli eğitim merkezimiz aracılığıyla yapılacak olan sınavlara yönelik iş birliği protokolü gerçekleştiriyoruz” dedi.

Üniversitenin vizyonunu yeniden tasarlayan “Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi”ne Erzurum Büyükşehir Belediyesinin önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Rektör Çomaklı: “Hem iştirak etme noktasında hem de alınan kararları uygulama açısından bizlere destek veriyor. Yeni Nesil Üniversite Projesinin, eğitim ve araştırmadan sonra üçüncü temel misyonu olan toplumla ve dolayısıyla kurumlarla olan iş birliğini gündemden düşürmüyoruz. Biz buna çok önem veriyoruz ve bu anlamda da sürekli kurumlarımız ile görüşme halindeyiz” değerlendirmesinde bulundu.

“Başkanımız ile Sürekli İstişare Halindeyiz”

Türkiye'nin ve Avrupa'nın kurulu en büyük gözlemevi olan Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) projesinin Erzurum Valiliği ile Erzurum Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle daha hızlı ilerlediğini belirten Çomaklı son olarak: “Bu proje aslında sadece bir gözlemevi değil aynı zamanda çok önemli bir turizm merkezi olacak. Hem gözlemevi projemize hem de üniversitemizde yürütülen birçok projeye destek olan kıymetli başkanımız ile sürekli istişare halindeyiz. Bağımsız ve güçlü Türkiye olma yolunda elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Başarılı sonuçlar aldığımız Barış Pınarı Harekâtı başta olmak üzere devletimizin büyük bir kararlılıkla atmış olduğu her adımın arkasında olduğumu bir kez daha belirtmek istiyor, milletimizin bekası için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ise acil şifalar diliyorum. Bu vesileyle; bizleri makamında ağırlayan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen’e bir kez daha teşekkür ediyor çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum.”

