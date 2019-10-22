Aşkale’de iki ayrı trafik kazası: 3 yaralı

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Erzurum’un Aşkale ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı mevkiinde meydana gelen kazada Erzincan’dan Erzurum istikametinde seyreden S.D. yönetimindeki 06 GİF 71 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkarak orta refüje uçtu. Kazada otomobil sürücüsü S.D. ile birlikte otomobilde bulunan T.D. hafif şekilde yaralandı.

Öte yandan Aşkale Kop Dağı geçidinde meydana gelen ikinci kazada ise Trabzon istikametinden Erzurum’a gelen 16 FA 361 plakalı otomobil yağmur sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek Erzurum Bayburt istikametine seyir halindeki TIR'la kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

ERZURUM 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:02

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