PTT AŞ 179. yılını kutluyor

Türkiye’nin en köklü kuruluşlarından biri olan PTT AŞ, bu yıl 179. yaşını kutluyor. İki asra yaklaşan tecrübesi ile vatandaşlara hizmet veren PTT AŞ, bir dünya markası olma vizyonu doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.

Ulusal ve uluslararası alanda büyük başarılara imza atarak posta, kargo, lojistik, eticaret, bankacılık ve sigortacılık gibi sektörlerde hizmet veren Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), 179 yıllık bilgi ve birikimiyle geleceğe ışık tutuyor. Kurulduğu günden bu yana tecrübesi, yenilikçi bakış açısı, kaliteli ve güvenli hizmet anlayışıyla ürün ve hizmet çeşitliliğini arttıran PTT; hayatın her alanında vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor. Türkiye’nin her köşesine daima hizmet götürmeyi ilke edinen PTT, yurt içindeki güçlü ve karar alıcı konumunun yanı sıra Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanlığı göreviyle de faaliyetlerini sürdürüyor.

1840 yılında bir Posta Nezareti olarak kurulan ve bugün iki asra yaklaşan tarihinin yanında “Değişim, Dönüşüm ve Gelişim” yaklaşımından hareketle başlattığı yenilikçi politika ile teknoloji çağının gereklerine hızlıca entegre olabilen PTT, insan odaklı hizmet anlayışıyla kapasitesini her geçen gün artırıyor. 43 bini aşkın çalışanı ve 5 bini aşkın hizmet noktası ile vatandaşlara hizmet vererek, büyük bir aile olmanın hissettirdiği güvenle yoluna devam eden, etkin ve etkili çözümlerle sektörel bazda büyük değişimlerin öncüsü olan PTT, inovasyon, ARGE ve dijitalleşmeyi ön planda tutarak bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

ERZURUM 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:03

GÜNEŞ 06:26

ÖĞLE 12:04

İKİNDİ 15:03

AKŞAM 17:33

YATSI 18:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.