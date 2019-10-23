Koruma altındaki şahini avlayan avcılara 7 bin 500 lira ceza

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Erzurum’da koruma altındaki kuş türünden olan şahini avlayan 4 avcıya 7 bin 500 lira para cezası kesildi.

Aziziye ilçesine bağlı Çatak mevkisindeki ormanlık alanda avlanan Z.Y., İ.A., E.O. ve E.A. isimli 4 avcı Toprakkale İl Jandarma ekiplerince yakalandı. Koruma altında olan kuş türlerinden şahini avlayan avcıların ellerindeki 2 adet tüfeğe ve ekipmanlara el konuldu.

Milli Parklar İl Müdürlüğü ve Toprakkale İl Jandarma ekiplerinin ortak çalışması sonucu 4 kişiye toplam 7 bin 500 lira para cezası kesildi. Kesilen para cezası sonra 4 avcı serbest bırakıldı.

ERZURUM 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:03

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