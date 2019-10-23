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Genital sorunlara lazer çözümü

İHA

Op.Dr. Esra Demir Yüzer, genital sorunları lazer ile tedavi etmenin mümkün olduğunu söyledi.

Genital sorunlara lazer çözümü

Op.Dr. Esra Demir Yüzer, genital sorunları lazer ile tedavi etmenin mümkün olduğunu söyledi.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Esra Demir Yüzer, “Artık kadınlar sadece dış görünümlerine önem vermiyorlar. Genital bölgelerinin de estetik görünmesine ve genç kalmasına önem veriyorlar. Bunun için de çareler ararken sosyal ve iş hayatlarından uzak kalmayacak ameliyatsız çözümler arıyorlar. Günümüzde özellikle lazer cihazları bu amaçla kadınların en çok tercih ettiği uygulamalardan bir tanesi haline gelmiştir” dedi.
Op.Dr. Yüzer, genital estetikte lazerin kullanıldığı alanlar hakkında şu bilgileri verdi:
“Genital renk açma, Genital kırışıklık düzeltilmesi (Genital gençleştirme), Vajen daraltma, İdrar kaçırma.”
Genital bölgedeki kararmaların en önemli nedeninin o bölgenin tüy temizliğinde kullanılan travmatik yöntemler olduğunu ifade eden Op.Dr. Yüzer, “Bunun yanında gebelik gibi hormonal değişiklikler de genital bölge cildinde kararmalara neden olabilir. Renk koyulaşmasının sağlık açısından herhangi bir zararı olmasa da, estetik olarak kötü bir görüntüye neden olduğu için kadın psikolojik olarak olumsuz etkilenir bu durum cinsel hayatında özgüven kaybı oluşturur. Lazer uygulamaları ile genital bölgelerdeki kararma giderilir ve ton olarak renginin açılması sağlanır. Lazer uygulaması 1520 dk süren lokal anestezik kremler kullanılarak yapılan bir işlemdir. Lazer sonrası kadın hayatına sorunsuz olarak devam edebilir. Kararmanın derecesi ve cilt yapısına göre bazen tek seans yeterli olurken bazen tekrarlayan seanslara ihtiyaç olabilir. Genital bölgenin beyazlatılmasının yanı sıra lazer yardımı ile sıkıştırma işlemleri de kadınlar tarafından sıklıkla tercih edilir. Lazer ile genital estetik olarak sıkılaştırma cilt altını ısıtarak kollajen dokunun sıkılaşmasını sağlar. Kadınların cinsel hayatı başladıktan sonra vajen esnemeye başlar. Özellikle normal doğumla sonuçlanan gebelik süreci , bazı kronik hastalıklar sonucunda kadının kendi genetik yapısında da yatkınlık varsa daha da fazla olmak üzere vajen genişler. Vajenin genişlemesi hem kadın hem de erkekte haz kaybına neden olur. Kadın büyük tuvaletini yaparken perine bölgesine (vajen makat arasına)bastırma ihtiyacı duyar. Cinsel ilişki esnasında rahatsız edici sesler gelir. Tüm bu şikayetler nedeniyle vajen daraltma fiziksel bir gerekliliktir. Vajinal lazer uygulaması tamamen ağrısız bir işlemdir. İşlem sonrası sadece bir hafta cinsel ilişkiye ara verilir. Lazer sonrası kadın kaldığı yerden hayatına devam edebilir. Vajende ki genişleme bazen idrar torbasının sarkması ile de birlikte olabilir. Bu durumda stres tipi idrar kaçırma dediğimiz öksürme ,hapşırma ,hoplama gibi karın içi basıncın arttığı durumlarda azar azar idrar kaçırma olur. Lazerlerin idrar torbası ile vajen arasındaki kollajen dokunun sıkılaşmasını sağlayarak idrar torbasındaki sarkmayı düzeltir. Kadın için ameliyatsız olarak idrar kaçırmanın tedavisi çok önemli bir kazançtır” açıklamalarında bulundu.

ERZURUM

23 Ekim 2019 Çarşamba

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