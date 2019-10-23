Engelliler Meclisi’nden ‘Tüketici Hakları’ semineri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Engelliler Meclisi’nden ‘Tüketici Hakları’ semineri

İHA

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi ve Erzurum Ticaret İl Müdürlüğü ile engelli vatandaşlara yönelik 'Tüketici Hakları' ile ilgili seminer verildi.

Engelliler Meclisi’nden ‘Tüketici Hakları’ semineri

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi ve Erzurum Ticaret İl Müdürlüğü ile engelli vatandaşlara yönelik 'Tüketici Hakları' ile ilgili seminer verildi.
Tebriz Kapı Sosyal Tesislerinde yapılan "Engelliler, Engelsiz Haklarını Dinliyor" Temalı tüketici hakları bilgilendirme seminerine Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, Meclis Başkanı Burhanettin Yeşilyurt, Erzurum Ticaret İl Müdürlüğü Şefi Elif Tan ve Erzurum Ticaret İl Müdürlüğü personeli Aliye Yılmaz ve Engelli vatandaşlar katıldı.
“Engelliler temel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılarken, tüketici olarak hak ve sorumluluklarını öğrenmesi gerektiğini belirten Erzurum Ticaret İl Müdürlüğü şefi Elif Tan, “Tüketicinin mal alırken doğru seçim yapması ve bozuk ve hatalı ürünleri almaması, ayrıca ihtiyacı olan malı yetkili satıcısından alması, üretim ve son kullanma tarihine bakması gerektiğini belirterek, Tüketici ne kadar dikkat ederse etsin bazen hatalı ürün çıkabiliyor. Bu durumda eğer satıcı firma zorluk çıkarırsa hakkını aramalıdır. Tüketicilerin aldığı mallara ilişkin sorunları “ALO 175” tüketici hattına bildirebileceklerini belirten Tan, tüketicilerin mağduriyet yaşamamaları için Bir ürün aldığın da mutlaka fatura veya fişini alınız. Ayrıca garantili ürünlerin garanti belgesini mutlaka isteyin” dedi.
Erzurum Ticaret İl Müdürlüğü şefi Elif Tan, sunum eşliğinde tüketici hakları hakkında engelli vatandaşlara detaylı bilgilendirme yaptı. Tan, “Kusurlu mal alanların haklarına değinerek, bir malı aldıktan sonra ayıplı olduğunu fark ederseniz satın aldığınız tarihten itibaren 30 gün içinde şunlardan birini yapma hakkına sahipsiniz. Ayıplı malın değiştirilmesini, Ödediğiniz bedelin iadesini, ayıbın neden olduğu değer kaybının bedelden indirilmesini, Ücretsiz olarak tamirini talep edebilirsiniz” diye konuştu.
Öte yandan Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, Engelliler Engelsiz Haklarını Dinliyor" Temalı tüketici hakları bilgilendirme seminerine katkı ve desteklerinden dolayı Erzurum Ticaret İl Müdürü Muhammet Güneş'e, Erzurum Ticaret İl Müdürlüğü şefi Elif Tan' a ve Erzurum Ticaret İl Müdürlüğü personeli Aliye Yılmaz'a teşekkür etti.

ERZURUM

23 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:03
  • GÜNEŞ 06:26
  • ÖĞLE 12:04
  • İKİNDİ 15:03
  • AKŞAM 17:33
  • YATSI 18:51
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükelçi Farazmand: “Sınırdaki terör olaylarını keseceğiz ve artık herhangi bir sıkıntı olmayacak” İran Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand: “Soçi’de yapılan görüşmeler ilerideki görüşmelere ön ayak olacaktır”
YEREL HABERLER Büyükelçi Farazmand: “Sınırdaki terör olaylarını ...
Erzurum’da otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü
YEREL HABERLER Erzurum’da otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü
Burun sorunlarına neştersiz çözüm
YEREL HABERLER Burun sorunlarına neştersiz çözüm
Genital sorunlara lazer çözümü
YEREL HABERLER Genital sorunlara lazer çözümü
Protez göz sonrası bakıma dikkat
YEREL HABERLER Protez göz sonrası bakıma dikkat
Çene şekli güzelliği etkiliyor
YEREL HABERLER Çene şekli güzelliği etkiliyor
Endopeel ile kırışıklık ve sarkmalara son
YEREL HABERLER Endopeel ile kırışıklık ve sarkmalara son
Kadınlarda vajinismus problemine dikkat
YEREL HABERLER Kadınlarda vajinismus problemine dikkat
Lazer, diş hekimliğinde fark oluşturuyor
YEREL HABERLER Lazer, diş hekimliğinde fark oluşturuyor
Timsal Karabekir’e Türk Dünyası Hizmet Ödülü
YEREL HABERLER Timsal Karabekir’e Türk Dünyası Hizmet Ödülü
3 bin 200 rakımda, kar yağışına aldırmadan antrenman yapıyorlar
YEREL HABERLER 3 bin 200 rakımda, kar yağışına aldırmadan antrenman ...
ETÜ’de "Meme Kanseri ve Korunma Konferansı" gerçekleştirildi
YEREL HABERLER ETÜ’de "Meme Kanseri ve Korunma Konferansı" ...
Koruma altındaki şahini avlayan avcılara 7 bin 500 lira ceza
YEREL HABERLER Koruma altındaki şahini avlayan avcılara 7 bin 500 ...
PTT AŞ 179. yılını kutluyor
YEREL HABERLER PTT AŞ 179. yılını kutluyor
Muhtarlardan av tepkisi
YEREL HABERLER Muhtarlardan av tepkisi
Volkan Demirel: Hedefim Türk futbolu ve Fenerbahçe'ye hizmet
YEREL HABERLER Volkan Demirel: Hedefim Türk futbolu ve Fenerbahçe'ye ...
Aşkale’de iki ayrı trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Aşkale’de iki ayrı trafik kazası: 3 yaralı
B.B.Erzurumspor’da Hatay mesaisi
YEREL HABERLER B.B.Erzurumspor’da Hatay mesaisi
Atatürk Üniversitesi ve Büyükşehir Belediyesi, iş birliklerine bir yenisini daha ekledi
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi ve Büyükşehir Belediyesi, iş ...
Hacı İsmail Fakirullah Bilgin’in cenaze namazında izdiham yaşandı
YEREL HABERLER Hacı İsmail Fakirullah Bilgin’in cenaze namazında ...
Kırışıklıklara karşı 4 tüyo
YEREL HABERLER Kırışıklıklara karşı 4 tüyo
İşte neştersiz güzelliğin sırrı
YEREL HABERLER İşte neştersiz güzelliğin sırrı
Sevgi görmeyen sevgi gösteremez
YEREL HABERLER Sevgi görmeyen sevgi gösteremez
Büyükşehir Belediyesi ve Atatürk Üniversitesi arasında sınav protokolü
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi ve Atatürk Üniversitesi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X