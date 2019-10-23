Engelliler Meclisi’nden ‘Tüketici Hakları’ semineri

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi ve Erzurum Ticaret İl Müdürlüğü ile engelli vatandaşlara yönelik 'Tüketici Hakları' ile ilgili seminer verildi.

Tebriz Kapı Sosyal Tesislerinde yapılan "Engelliler, Engelsiz Haklarını Dinliyor" Temalı tüketici hakları bilgilendirme seminerine Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, Meclis Başkanı Burhanettin Yeşilyurt, Erzurum Ticaret İl Müdürlüğü Şefi Elif Tan ve Erzurum Ticaret İl Müdürlüğü personeli Aliye Yılmaz ve Engelli vatandaşlar katıldı.

“Engelliler temel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılarken, tüketici olarak hak ve sorumluluklarını öğrenmesi gerektiğini belirten Erzurum Ticaret İl Müdürlüğü şefi Elif Tan, “Tüketicinin mal alırken doğru seçim yapması ve bozuk ve hatalı ürünleri almaması, ayrıca ihtiyacı olan malı yetkili satıcısından alması, üretim ve son kullanma tarihine bakması gerektiğini belirterek, Tüketici ne kadar dikkat ederse etsin bazen hatalı ürün çıkabiliyor. Bu durumda eğer satıcı firma zorluk çıkarırsa hakkını aramalıdır. Tüketicilerin aldığı mallara ilişkin sorunları “ALO 175” tüketici hattına bildirebileceklerini belirten Tan, tüketicilerin mağduriyet yaşamamaları için Bir ürün aldığın da mutlaka fatura veya fişini alınız. Ayrıca garantili ürünlerin garanti belgesini mutlaka isteyin” dedi.

Erzurum Ticaret İl Müdürlüğü şefi Elif Tan, sunum eşliğinde tüketici hakları hakkında engelli vatandaşlara detaylı bilgilendirme yaptı. Tan, “Kusurlu mal alanların haklarına değinerek, bir malı aldıktan sonra ayıplı olduğunu fark ederseniz satın aldığınız tarihten itibaren 30 gün içinde şunlardan birini yapma hakkına sahipsiniz. Ayıplı malın değiştirilmesini, Ödediğiniz bedelin iadesini, ayıbın neden olduğu değer kaybının bedelden indirilmesini, Ücretsiz olarak tamirini talep edebilirsiniz” diye konuştu.

Öte yandan Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, Engelliler Engelsiz Haklarını Dinliyor" Temalı tüketici hakları bilgilendirme seminerine katkı ve desteklerinden dolayı Erzurum Ticaret İl Müdürü Muhammet Güneş'e, Erzurum Ticaret İl Müdürlüğü şefi Elif Tan' a ve Erzurum Ticaret İl Müdürlüğü personeli Aliye Yılmaz'a teşekkür etti.

ERZURUM 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:03

GÜNEŞ 06:26

ÖĞLE 12:04

İKİNDİ 15:03

AKŞAM 17:33

YATSI 18:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.