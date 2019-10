Büyükelçi Farazmand: “Sınırdaki terör olaylarını keseceğiz ve artık herhangi bir sıkıntı olmayacak” İran Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand: “Soçi’de yapılan görüşmeler ilerideki görüşmelere ön ayak olacaktır”

İran Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand, İran sınırdan taciz atışında bulunan terör örgütü mensupları hakkında İran’ın ve Türkiye’nin güçlü bir iletişimi olduğunu ve sınırdaki bu terör olaylarının kesileceğini söyledi. Farazmand ayrıca Soçi’de yapılan görüşmelerin ilerideki görüşmelere ön ayak olacağını ifade etti.

Erzurum’a bir dizi gezi ve ziyaretlerde bulunmak için gelen İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Faranzmand Erzurum Valisi Okay Memiş’i makamında ziyaret etti. İlk olarak şeref defterini imzalayan Faranzmand ardından Vali Memiş ile birlikte bir süre sohbet etti.

Görüşmede konuşan Büyükelçi Faranzmand İran’ın Soçi’de yapılan protokolü güçlü bir şekilde desteklediğini ifade ederek, “Barış Pınarı Harekatından dolayı ziyaretimizde biraz gecikme oldu. Şunu vurgulamak isterim ki ülkeler arasında ki bu konular inşallah çözülür. Dün Soçi’de yapılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında ki görüşmede sıkıntılar çözüldü. İran’da güçlü bir şekilde bu protokol ve ortaklığa katılarak desteğini göstermiştir. İnşallah bu sıkıntıların hepsi hızlı bir şekilde çözülecektir. Bizim Dış İşleri Bakanımızda desteğini sözlü bir şekilde belli etti. Soçi’de olan görüşmeler ileride ki görüşmelere ön ayak olacaktır. Daha sonra Genoa’da bir görüşme olacak ve Suriye’nin anayasası için görüşmeler devam edecektir” dedi.

Geçtiğimiz günlerde İran sınırından terör örgütü mensupları tarafından Iğdır’daki sınır karakoluna yapılan taciz atışını da değerlendirin Faranzmand sınırdaki terör olaylarını keseceklerini belirterek, “Mutlulukla şunu söylemek isterim ki son günlerde İran ile Türkiye arasında güvenlik güçleri son derece güçlü bir şekilde iletişimdeler. İnşallah bu terör olaylarını keseceğiz ve artık herhangi bir sıkıntı olmayacak” açıklamasında bulundu.

Erzurum Valisi Okay Memiş ise Türkiye’nin Suriye’de ki tek amacının sınırda ki terör saldırılarını engellemek olduğunu kaydederek, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak hiçbir ülkenin sınırlarında, toraklarında zerre kadar gözü olan bir ülke değiliz. Lakin sınır ötesinde ülkemize yapılan terörist eylemlere karşıda artık tahammülümüz kalmadı. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde böyle bir operasyon yapıldı. Bizim Suriye’nin toprak bütünlüğüne yönelik bir müdahalemiz ve amacımız katiyen yok. Tek maksadımız o bölgeden Türkiye’ye gelen terör saldırılarını engellemek” şeklinde konuştu.

Vali Memiş coğrafyada İran ile dostluk içerisinde yaşamak istediklerini de vurgulayarak, “Bu coğrafyada birlikte yaşıyoruz. Dolayısıyla sonsuza kadar dost ve iyi ilişkiler içerisinde yaşamak istiyoruz. Hem devlet politikası açısında hem de vatandaşlarımız açısında bu ilişkilerin çok iyi çok yüksek olması için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz inşallah. Biz Tebriz Erzurum arasında Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen ile birlikte uçak firmaları ile görüşmemiz var. Hem turistik anlamda hem ticaret anlamında da her iki ülke içinde çok önemli bir gelişme olacağına inanıyorum” diye konuştu.

Görüşmenin ardından Vali Memiş, Faranzmand’a Oltu taşı tespih hediye etti.

