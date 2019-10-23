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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yastıklı cinayetin sanığı hakim karşısında  

DHA

ERZURUM'da suçu husumetlisinin üzerine atıp, kan parası almak için sırtına 2 yastık bağlayıp, kendisini vurdurtan arkadaşı Zafer Kuzu'yu öldüren Fatih Yılmaz'ın (18) yargılanmasına başlandı. Çok pişman olduğunu söyleyen Yılmaz, "Önce bu teklifi kabul etmedik. Daha sonra 'bir bildiği vardır' diyerek, kabul ettim. Zafer pompalı tüfekle geldi. Kendisine ateş edeceğim mesafeyi gösterdi. Ateşledikten sonra ise Zafer'in yere düştüğünü gördüm" dedi.

ERZURUM'da suçu husumetlisinin üzerine atıp, kan parası almak için sırtına 2 yastık bağlayıp, kendisini vurdurtan arkadaşı Zafer Kuzu'yu öldüren Fatih Yılmaz'ın (18) yargılanmasına başlandı. Çok pişman olduğunu söyleyen Yılmaz, "Önce bu teklifi kabul etmedik. Daha sonra 'bir bildiği vardır' diyerek, kabul ettim. Zafer pompalı tüfekle geldi. Kendisine ateş edeceğim mesafeyi gösterdi. Ateşledikten sonra ise Zafer'in yere düştüğünü gördüm" dedi.
Olay, geçen 30 Haziran günü Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesi Naip Sokak'ta meydana geldi. Sırtından pompalı tüfek ile vurulan Zafer Kuzu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Cinayetin ardından şüpheli olarak gözaltına alınan Fatih Yılmaz, Zafer Kuzu'nun bir iş yerinde hükümlü kadrosunda çalıştığını, işten çıkarılacağı korkusuyla hastaneye yatıp, rapor almak istediğini, bu nedenle yaptıkları plan doğrultusunda arkadaşını sırtına 2 yastık bağladıktan sonra vurduğunu anlattı. Fatih Yılmaz tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Olay sırasında beraberinde bulunan yaşı 18'den küçük olan F.Y.T. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
Soruşturma aşamasında savcılık, Zafer Kuzu hakkında denetimli serbestlik müdürlükleri ile infaz bürolarında kayıt ve kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı olmadığını belirledi. Kuzu'nun iş yerinde denetimli serbestlik kapsamında çalışmadığı, işten çıkarılma durumu bulunmadığı tespit edildi. Bunun üzerine ikinci kez ifadesi alınan Fatih Yılmaz, Kuzu'nun olayı davalı olduğu hasmından kan parası almak için planladığını söyledi. 
Fatih Yılmaz hakkında, 'olası kastla kasten öldürme' suçundan Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine bugün başlandı. 20 yıldan 25 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Yılmaz, "Zafer Kuzu yanıma geldi, 'Cezaevine girme olasılığım var' deyip, C.A. ile olan husumeti dolayısıyla kendisini yaralamamı istedi. Bu konuyu F. başka bir kişiye de söyledi. Ayrıca denetimli serbestlikten kurtulmak için böyle bir şeyin yapılmasını istiyordu. Önce bu teklifi kabul etmedik. Daha sonra 'bir bildiği vardır' diyerek, teklifini kabul ettim. Zafer yanımızdan ayrıldı ve bir süre sonra pompalı tüfekle geri döndü. Birlikte dedemin bir akrabasına ait evin üst katına çıktık. Burada kendisine ateş edeceğim mesafeyi gösterdi. Bacağına doğru ateş edilmesini istemişti. Bel bölgesinden her hangi bir yaralanma yaşamaması için tedbir olarak beline iki minder bağladık. Tüfek ile ayak kısmına doğru nişan aldım. Ateşledikten sonra Zafer'in yere düştüğünü gördüm. Hemen silahı bırakıp, F. ile beraber Zafer'i dışarı çıkardık. Yoldan geçen bir vatandaşın telefonundan sağlık ekiplerini aradık. Aynı kişinin aracıyla hastaneye götürdük. Hastane polisine korktuğumuz için önce 'arabadan ateş edip kaçtılar' dedim. Çok üzgün ve pişmanım" diye konuştu. 
Zafer Kuzu'nun babası Abdulkadir Kuzu ise oğlunun evlendikten sonra bu kişiler ile arkadaşlığını kestiğini, oğlunun cinayete kurban gittiğini, infaz edildiğini söyledi.
Mahkeme, Fatih Yılmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar cererek, duruşmayı erteledi.

ERZURUM

23 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:03
  • GÜNEŞ 06:26
  • ÖĞLE 12:04
  • İKİNDİ 15:03
  • AKŞAM 17:33
  • YATSI 18:51
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