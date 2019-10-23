Masa tenisi turnuvasında Oltulu öğretmenler Erzurum’u temsil edecek

Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu voleybol futbol ve masa tenisi turnuvalarında kadın masa tenisi il birincileri Oltulu bayan öğretmenler oldu.

Beden Eğitimi Öğretmenlerinden Ömer Macit kaptanlığındaki ilçe bayanlar masa tenisi takımından Damla Karabulut, Rabia Bektaş, Sümeyra Uzun ve Sümeyye Kasapoğlu ilde katıldıkları turnuvada bayan rakiplerine hiç set vermeden il birincisi oldular. Oltu’da görev yapan öğretmenleri temsilen bayanlar masa tenisinde il birincisi olurken Trabzon’da yapılacak olan grup maçlarında Erzurum’u temsil edecekler.

Oltu Milli Eğitim Bayanlar Masa Tenisi Takımı Trabzon'da yapılacak grup maçlarına dereceye girdikleri taktirde Ankara’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılacaklar. İl birincisi olan Oltulu Masa Tenisi Takımı, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz tarafından madalya ile ödüllendirildi.

ERZURUM 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:03

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