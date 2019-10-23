Erkan Sözeri: “Eninde sonunda hedefimize ulaşacağız” BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri: “Rashad kredi kartı ile otelde oda tutup misafir çağırdığı için kadro dışı kaldı”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Erkan Sözeri: “Eninde sonunda hedefimize ulaşacağız” BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan ...

İHA

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, mavibeyazlı ekibin eninde sonunda hedefleri olan şampiyonluğa ulaşacağını fakat herkesin biraz daha sabırlı olması gerektiğini söyledi. Sözeri ayrıca, Rashad Muhammed'in Bursaspor ile oynanan maçtan önce kendine ayrı bir oda tutup oraya misafir çağırdığını bu yüzden kadro dışı kaldığını belirtti.

Erkan Sözeri: “Eninde sonunda hedefimize ulaşacağız” BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri: “Rashad kredi kartı ile otelde oda tutup misafir çağırdığı için kadro dışı kaldı”

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, mavibeyazlı ekibin eninde sonunda hedefleri olan şampiyonluğa ulaşacağını fakat herkesin biraz daha sabırlı olması gerektiğini söyledi. Sözeri ayrıca, Rashad Muhammed’in Bursaspor ile oynanan maçtan önce kendine ayrı bir oda tutup oraya misafir çağırdığını bu yüzden kadro dışı kaldığını belirtti.
Erkan Sözeri kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Takımın tam oturması için biraz daha zamana ihtiyaçları olduğunu ifade eden Sözeri, “Taraftarımızda biraz mutsuzluk görüyoruz. Biz de aslında bu gidişattan mutlu değiliz. Daha iyisi olabilir miydi? Olabilirdi. Geçen seneden ister istemez revizyon yapıp yeni bir takım oluşturmaya çalışıyorsunuz. 34 oyuncu dışında 78 tane oyuncuyla oynuyorsunuz. Tabi teknik adam değişikliği de oldu sistemi oturtma anlamında bir zaman lazım. Mesela bu haftaki rakibimiz Hatayspor kadrosunu korudu. Bakıldığı zaman teknik adam değişmesine rağmen aynı oyun sistemiyle oynayacak ve bizim kadar sorun yaşamayacaklar” dedi.

"Erzurumspor’a yakışmayan hiçbir futbolcu bu takımda barınmayacak"
Daha önce kulüp yönetimine 'kız arkadaşım trafik kazası geçirdi' diye yalan söyleyerek izin alan Rashad Muhammed’in bu kez otel odasına misafir çağırdığı için kadro dışı kaldığını açıklayan Sözeri, “Erzurumspor’a yakışmayan hiçbir futbolcu bu takımda barınmayacak. Rashad Muhammed de yakışmadı ve kadro dışında kaldı. Rashad’ın kadro dışında neden kaldığını açıklayacağım ve isterseniz affedeceğim. Bursaspor gibi bir takımla final derecesinde oynadığımız maçtan önce Rashad otele kredi kartı ile oda tutup misafir çağırmış. Böyle bir oyuncu benim takımımda olamaz, bu futbolcu bu takıma ihanet etmiştir. Bunu açıklamayacaktım ama bazıları İbrahim Akdağ kadro dışı bıraktırdı dediği için açıklama yaptım. Bir oyuncu kadro dışı bırakılıyorsa Erzurumspor’a yakışmadığı için kalmıştır. Ertesi gün sen maça çıkıp maçta yürürsen sen kadro dışı kalırsın” şeklinde konuştu.

"Kalitemizi göstermeliyiz"
TFF 1. Lig'de daha fazla mücadele edip sonrasında ise kaliteyi devreye sokmanın gerektiğini belirten Sözeri, “Bazı oyuncuların bu ligde oynadıklarını fark etmedikleri sezon başından beri bazen görüldü. İşte bunları toplayacağız. Artık onu da oturtmaya başladık. Futbolun dili birdir ancak bu ligin formatı zaman zaman farklı olabiliyor. Süper Lig daha kaliteli, daha yetenekli ayaklarla oynanıyor ama bu ligde daha çok mücadele ederek oynarsınız. Biz onun peşindeyiz. Daha kaliteli bir takımsak diğer takımlardan daha fazla mücadele edip ondan sonra kalitemizi göstermeliyiz. Zaman zaman kötü oynayıp kazandığınızda kar saymalısınız. Deplasmanlardan aldığınız puanları kar saymalısınız. Bunu söyleyerek Menemen maçını saymıyorum. Tabi ki o maçtan 3 puan bekliyorduk ama olmadı 1 puanı kar saymalıyız. Menemen kolay mağlup olmamış bir takım. Bizim takımımız eninde sonunda hedefe ulaşacaktır. Ama biraz zaman lazım, panik havası oluşturmamak lazım. Özellikle oyuncularımızı rahat bırakmamız lazım. Bizler hedefe giden oyuncu grubuyuz. Takımımızda güzel bir arkadaşlık var hem yerlilerde hem yabancılarda. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Takımımda herhangi bir şey olsa ben bunu çözerim zaten. Çok kötü olmasak da çok iyi de değiliz. Bunu hepimizin kabul etmesi lazım” ifadelerini kullandı.

ERZURUM

23 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:03
  • GÜNEŞ 06:26
  • ÖĞLE 12:04
  • İKİNDİ 15:03
  • AKŞAM 17:33
  • YATSI 18:51
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Masa tenisi turnuvasında Oltulu öğretmenler Erzurum’u temsil edecek
YEREL HABERLER Masa tenisi turnuvasında Oltulu öğretmenler Erzurum’u ...
Yastıklı cinayetin sanığı hakim karşısında  
YEREL HABERLER Yastıklı cinayetin sanığı hakim karşısında  
Büyükelçi Farazmand: “Sınırdaki terör olaylarını keseceğiz ve artık herhangi bir sıkıntı olmayacak” İran Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand: “Soçi’de yapılan görüşmeler ilerideki görüşmelere ön ayak olacaktır”
YEREL HABERLER Büyükelçi Farazmand: “Sınırdaki terör olaylarını ...
Engelliler Meclisi’nden ‘Tüketici Hakları’ semineri
YEREL HABERLER Engelliler Meclisi’nden ‘Tüketici Hakları’ semineri
Erzurum’da otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü
YEREL HABERLER Erzurum’da otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü
Burun sorunlarına neştersiz çözüm
YEREL HABERLER Burun sorunlarına neştersiz çözüm
Genital sorunlara lazer çözümü
YEREL HABERLER Genital sorunlara lazer çözümü
Protez göz sonrası bakıma dikkat
YEREL HABERLER Protez göz sonrası bakıma dikkat
Çene şekli güzelliği etkiliyor
YEREL HABERLER Çene şekli güzelliği etkiliyor
Endopeel ile kırışıklık ve sarkmalara son
YEREL HABERLER Endopeel ile kırışıklık ve sarkmalara son
Kadınlarda vajinismus problemine dikkat
YEREL HABERLER Kadınlarda vajinismus problemine dikkat
Lazer, diş hekimliğinde fark oluşturuyor
YEREL HABERLER Lazer, diş hekimliğinde fark oluşturuyor
Timsal Karabekir’e Türk Dünyası Hizmet Ödülü
YEREL HABERLER Timsal Karabekir’e Türk Dünyası Hizmet Ödülü
3 bin 200 rakımda, kar yağışına aldırmadan antrenman yapıyorlar
YEREL HABERLER 3 bin 200 rakımda, kar yağışına aldırmadan antrenman ...
ETÜ’de "Meme Kanseri ve Korunma Konferansı" gerçekleştirildi
YEREL HABERLER ETÜ’de "Meme Kanseri ve Korunma Konferansı" ...
Koruma altındaki şahini avlayan avcılara 7 bin 500 lira ceza
YEREL HABERLER Koruma altındaki şahini avlayan avcılara 7 bin 500 ...
PTT AŞ 179. yılını kutluyor
YEREL HABERLER PTT AŞ 179. yılını kutluyor
Muhtarlardan av tepkisi
YEREL HABERLER Muhtarlardan av tepkisi
Volkan Demirel: Hedefim Türk futbolu ve Fenerbahçe'ye hizmet
YEREL HABERLER Volkan Demirel: Hedefim Türk futbolu ve Fenerbahçe'ye ...
Aşkale’de iki ayrı trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Aşkale’de iki ayrı trafik kazası: 3 yaralı
B.B.Erzurumspor’da Hatay mesaisi
YEREL HABERLER B.B.Erzurumspor’da Hatay mesaisi
Atatürk Üniversitesi ve Büyükşehir Belediyesi, iş birliklerine bir yenisini daha ekledi
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi ve Büyükşehir Belediyesi, iş ...
Hacı İsmail Fakirullah Bilgin’in cenaze namazında izdiham yaşandı
YEREL HABERLER Hacı İsmail Fakirullah Bilgin’in cenaze namazında ...
Kırışıklıklara karşı 4 tüyo
YEREL HABERLER Kırışıklıklara karşı 4 tüyo

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X