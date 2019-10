Erzurum Ticaret Borsası 10. Yörex Fuarı’na katıldı TOBB Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu, Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat İle Birlikte; Erzurum standını ziyaret ettiler

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) desteği ile bu yıl 10.su düzenlenen, Yöresel Ürünler Fuarı (Yörex), Antalya Anfaş fuar merkezinde açıldı.

Toplamda 81 ilden; 157 oda ve borsa, 17 kalkınma Ajansı, 60 kurum ve 600 firmanın katıldığı fuarda, başta coğrafi tescilli ürünler olmak üzere yüzlerce yöresel ürünün tanıtımı yapıldı.

2327 Ekim 2019 tarihleri arasında açık kalacak olan fuarda, Erzurum, Erzurum Ticaret Borsası (ETB), Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası ( ETSO), Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile, Oral Et Entegre A.Ş, Gelgör Cağ Kebap, ErHas Gıda, Özden Bal, Nazar Oltu taşı firmaları temsil etti.

Açılış konuşmalarının yapıldığı törenin ardından, TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır ve davetliler fuar alanındaki stantları gezdiler.

Fuar alanında, Ticaret Borsası (ETB), Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası ( ETSO), Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan Erzurum standını ziyaret eden, TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, ve diğer protokol üyelerine; Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Yönetim Kurulu Üyeleri Yalçın Meral ,Aykut Koç, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Saim Özakalın eşlik etti. Ziyarette Oral Et Entegre A.Ş bünyesinde üretilen Sucuk, kavurma ve diğer yöresel ürünler; kaşar peyniri ile civil peynir, Göğermiş Peynir ve Kadayıf Dolması ikram edildi.

Ayrıca, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat’a Erzurum’a özgü Oltu Taşı Tesbih hediye edildi.

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erzurum'un yöresel ürünler açısından zengin bir kent olduğunu, bir çok yöresel ürünün coğrafi işaretli olduğunu ve bunlardan civil peynirin, kadayıf dolmasının ve göğermiş peynirin coğrafi işaretlerinin ETB tarafından alındığını belirtti. Bu yıl YÖREX'de Erzurum’a özgü coğrafi işaretli bir çok ürünün sunulduğunu, YÖREX'de ilgi gören stantlardan birinin de Erzurum standı olduğunun altını çizerek; ‘YÖREX' de her yıl zengin kültürümüzü ve yöresel ürünlerimizi tanıtıyoruz. Bu yıl da yöresel ürünlerimiz, YÖREX'e katılan büyük firmalar aracılığıyla alıcılarla buluşuyor. Amacımız; zengin ürün çeşitlerimizi YÖREX sayesinde daha geniş kitlelere tanıtmaktır.’ dedi.

ERZURUM 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:04

GÜNEŞ 06:27

ÖĞLE 12:04

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:31

YATSI 18:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.