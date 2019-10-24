Kadınlarda göğüs sarkmasına dikkat

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kadınlarda göğüs sarkmasına dikkat

İHA

Op.Dr. Esra Bilgen, kadınlarda göğüs sarkmasına dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Kadınlarda göğüs sarkmasına dikkat

Op.Dr. Esra Bilgen, kadınlarda göğüs sarkmasına dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.
Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Esra Bilgen, “Her iki memeyi göğüs kası üzerinde tutan ve konumunu koruyan bağlar vardır. Meme dokusu yani süt veren kısım memeleri daha sert ve formda tutan kısımdır. Memeler emzirme döneminde büyürler ve süt ile dolarlar, ağırlaşırlar. Hamilelik dönemi ve sonrasında alınan fazla kiloların da etkisi eklenince daha da ağırlaşır. Bu durumda memeyi yerinde tutan bağlar gevşer. Emzirme dönemi bitince memelerin içi boşalır çünkü süt bezleri küçülür. Bu durum birden çok tekrarlanınca memeler sarkar. Yerçekimi de memeleri aşağıya çeker. Büyük memeler daha çabuk sarkarlar çünkü yer çekimi etkisi daha fazladır. Sarkmış olan memeleri ameliyat ve iz olmadan dikleştiren bir yöntem yoktur. Sadece cilde sürülen kremler, ya da ağızdan alınan ne olduğu belli olmayn haplarla memeleri güzelleştirmek tıbbi yönden mümkün değil. Yine spor yaparak göğüs kasınızı geliştirebilirsiniz fakat bu memenizi dikleştirmez” dedi.
Göğüs ne kadar sarkıksa bırakılan izin de aynı oranda büyük olacağını ifade eden Op.Dr. Bilgen, “Ameliyat sırasında meme şekillendirilir, meme başı yukarıya taşınır eğer gerekiyorsa küçültülür veya silikon protez kullanarak büyütülür. İz bırakmadan meme dikleştirebilecek bir yöntem yok. Tanımlanan son teknik meme başı renkli kısım çevresinde çepeçevre ve aşağıya doğru uzanan iz bırakıyor. Meme sarkıklık derecesi fazla ise kısa bir yatay çizgi eklemek gerekebiliyor. Meme dikleştirme ameliyatı olmak isteyen kişi izleri de kabul edebilmeli. Hafif derece de sarkık olan memelerde gerekli değil zaten çoğunlukla kişi de bu durumdan rahatsız olmaz. Ancak ortanın üzeri hatta ağır sarkıklığı olan kişiler bu ameliyat için uygun. Ameliyat sonunda dik ve şekilli memelere sahip olmak mümkün. Sarkıklığın derecesi meme uçlarınızın meme katlantı çizgisi ile ilişkisi belirliyor. Meme uçları kıvrım çizgisi hizasında ise hafif derece, kıvrım çizgisinin altında ise ve meme uçlarınızda aşağıya bakıyorsa ağır derecede sarkıklığınız var demektir. Genel anestezi almasında sakınca olmayan ciddi sarkıklığı olan kişiler bu ameliyatı yaptırabilirler. Ameliyat genel anestezi altında yapılır. Ameliyat süresi ortalama 2 saattir. 1224 saat sonra taburcu olunabilir. İlk birkaç gün kol hareketlerinde ağrı olabilir fakat ağrı kesicilerle kontrol altına alınabilir. 6 günden sonra banyo yapılır. İlk bir ay doku şişliği belirgin olur fakat daha sonra rahatlar. İlk 6 hafta ağırlık kaldırmamak iyi olur. İki hafta sonra yürüyüş, 68 hafta sonra fitness, tenis gibi sporlar yapılabilir. Memelerin son şeklini alması 2. ay civarında olur” açıklamalarında bulundu.

ERZURUM

24 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:04
  • GÜNEŞ 06:27
  • ÖĞLE 12:04
  • İKİNDİ 15:02
  • AKŞAM 17:31
  • YATSI 18:50
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dağda geven toplarken yıldırım düşmesiyle yaralandılar
YEREL HABERLER Dağda geven toplarken yıldırım düşmesiyle ...
Rektör Çomaklı, Türkiye Gençlik Vakfı yöneticileri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı, Türkiye Gençlik Vakfı yöneticileri ...
Dursun Ali Erzincanlı ile kendisini taklit eden sunucu arasında ilginç diyalog Sunucu Abdullah Çelik, taklidiyle katılımcılardan tam not aldı
YEREL HABERLER Dursun Ali Erzincanlı ile kendisini taklit eden ...
Aralıklı dişlere bonding ile son veriliyor
YEREL HABERLER Aralıklı dişlere bonding ile son veriliyor
Türkiye Gazetesi’nden Erzurum Büyükşehir Belediyesine ziyaret
YEREL HABERLER Türkiye Gazetesi’nden Erzurum Büyükşehir Belediyesine ...
Dolgu ile burun düşüklüğüne son
YEREL HABERLER Dolgu ile burun düşüklüğüne son
Burun estetiği ameliyat sürecine dikkat
YEREL HABERLER Burun estetiği ameliyat sürecine dikkat
Erzurum Ticaret Borsası 10. Yörex Fuarı’na katıldı TOBB Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu, Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat İle Birlikte; Erzurum standını ziyaret ettiler
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası 10. Yörex Fuarı’na ...
Erzurum YÖREX’ten tam not aldı
YEREL HABERLER Erzurum YÖREX’ten tam not aldı
Erkan Sözeri: “Eninde sonunda hedefimize ulaşacağız” BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri: “Rashad kredi kartı ile otelde oda tutup misafir çağırdığı için kadro dışı kaldı”
YEREL HABERLER Erkan Sözeri: “Eninde sonunda hedefimize ...
Masa tenisi turnuvasında Oltulu öğretmenler Erzurum’u temsil edecek
YEREL HABERLER Masa tenisi turnuvasında Oltulu öğretmenler Erzurum’u ...
Yastıklı cinayetin sanığı hakim karşısında  
YEREL HABERLER Yastıklı cinayetin sanığı hakim karşısında  
Büyükelçi Farazmand: “Sınırdaki terör olaylarını keseceğiz ve artık herhangi bir sıkıntı olmayacak” İran Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand: “Soçi’de yapılan görüşmeler ilerideki görüşmelere ön ayak olacaktır”
YEREL HABERLER Büyükelçi Farazmand: “Sınırdaki terör olaylarını ...
Engelliler Meclisi’nden ‘Tüketici Hakları’ semineri
YEREL HABERLER Engelliler Meclisi’nden ‘Tüketici Hakları’ semineri
Erzurum’da otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü
YEREL HABERLER Erzurum’da otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü
Burun sorunlarına neştersiz çözüm
YEREL HABERLER Burun sorunlarına neştersiz çözüm
Genital sorunlara lazer çözümü
YEREL HABERLER Genital sorunlara lazer çözümü
Protez göz sonrası bakıma dikkat
YEREL HABERLER Protez göz sonrası bakıma dikkat
Çene şekli güzelliği etkiliyor
YEREL HABERLER Çene şekli güzelliği etkiliyor
Endopeel ile kırışıklık ve sarkmalara son
YEREL HABERLER Endopeel ile kırışıklık ve sarkmalara son
Kadınlarda vajinismus problemine dikkat
YEREL HABERLER Kadınlarda vajinismus problemine dikkat
Lazer, diş hekimliğinde fark oluşturuyor
YEREL HABERLER Lazer, diş hekimliğinde fark oluşturuyor
Timsal Karabekir’e Türk Dünyası Hizmet Ödülü
YEREL HABERLER Timsal Karabekir’e Türk Dünyası Hizmet Ödülü
3 bin 200 rakımda, kar yağışına aldırmadan antrenman yapıyorlar
YEREL HABERLER 3 bin 200 rakımda, kar yağışına aldırmadan antrenman ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X