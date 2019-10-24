Burun estetiği ameliyat sürecine dikkat

Op.Dr. Erkin Önsal, burun estetiği ameliyatı sürecine dikkat edilmesi hakkında uyarılarda bulundu.

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Erkin Önsal, “Ameliyat hastaya yapılacak işlemlere bağlı olarak lokal anestezi yada genel anestezi altında yapılabilir. İple asarak burun ucunu kaldırma (Minirinoplasti) gibi işlemler haricinde klasik rinoplasti/septorinoplasti ameliyatı için 2 farklı teknik bulunmaktadır. Biri ‘Açık teknik’ diğeri ise ‘Kapalı teknik’ dir. Açık teknikte kolumella dediğimiz burun ucu kesilerek ameliyat yapılırken Kapalı teknikte tamamen burun içinden girilerek ameliyat yapılır. Açık teknik cerrah için daha kolay olduğundan daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak, kişisel olarak ben ‘Kapalı tekniği’ tercih etmekteyim, çünkü açık teknikte burun ucunda olan ameliyat izi, kapalı teknikte olmamakta böylece dışardan bakıldığında kişinin estetik ameliyat olduğu anlaşılmamaktadır. Ayrıca, Kapalı teknikte burun ucundan geçen damarlar kesilmediğinden ameliyat sonrası iyileşme süreci daha hızlı olmakta, burun çok daha az şişmekte ve oluşan şişlikler de daha hızlı geçmektedir. Sadece nefes alma problemi olan hastalar için de endoskopik burun ameliyatı teknikleri ile daha az travma oluşturarak ameliyat gerçekleştirilmektedir. Ameliyat ortalama 30 dk 2 saat arasında sürmektedir. Bu süre tabi ki de dışarda hastayı bekleyen hasta yakınlarının hep sorunu olmuştur. Hastayı dışarda bekleyen hasta yakınları bu sürenin aşılması durumunda endişeye kapılarak bir sorun olduğunu düşünmeye başlaralar. Ancak ameliyat bir uçak yolculuğuna benzer. Nasıl ki; İstanbul’dan Ankara’ya uçağın uçuş süresi 1 saat olsa da sizin uçağa binmezden yapmanız gereken işlemler ve uçaktan indikten sonra bagajınızı almak için beklediğiniz süreleri kattığınızda bu süre 3 saati buluyorsa, her ameliyatta da bizim de ameliyat öncesi hastanın uyutulma, ameliyat sonrası uyandırılma ve daha sonrasında da kendine iyice gelene kadar ayılma odasında bekleme sürelerini kattığımızda bu süre dışarda bekleyen hasta yakını için daha uzun olmaktadır. Ben o yüzden hasta yakınlarına bu detayı anlatarak kesinlikle endişeye kapılmamalarını anlatırım. Burun ameliyatı olmayı düşünen ve gerçekten çok sıkıntı yaşayan bir başka hasta grubu ise ameliyat korkusu olan insanlardır. Bu hastalara da, kesinlikle günümüz teknolojisi ve ilerlemeleri sayesinde, burun ameliyatının gerçekten hem ameliyat, hem de ameliyat sonrası döneminin çok kolay olduğunu ve bu endişeleri taşımalarının gereksiz olduğunu söylemek isterim” dedi.

Hasta ameliyat olduğu gün ya da dilerse ertesi gün taburcu olabildiğini ifade eden Dr. Önsal, “Buradan da burun ameliyatının korkulacak kadar büyük olmadığını anlayabilirsiniz. Yurt dışından ya da uzak bir mesafeden gelen hastaların da yine yolculuk yapmalarında bir sakınca yoktur. Hastaya estetik girişim yapılmışsa, hastanın burnu 1 hafta süre ile atele alınır, nefes alma problemi nedeniyle ameliyat yapılmışsa 2 gün süre ile burun içine tampon konulur. Ben kişisel olarak bu 1 hafta atel süresinden sonra hastaya tekrar herhangi bir bandajlama yapmam ya da hastaya ameliyat sonrası masaj önermem. Aksine burnunu kollamasını ve dış darbelerden korumasını öneririm. Hastanın evde yapacaklarından bahsedecek olursak; ameliyattan sonraki gün duş alabilir. Ancak, burnunda ateli varsa, ateli ameliyattan 1 hafta sonra alınana kadar, saçlarını kuaför usulü yıkayarak burun bölgesine su değmemesini sağlamalıdır. Baş bölgesinden aşağısını da rahatlıkla yıkamasında bir sakınca zaten yoktur. Ameliyattan sonraki ilk 48 saat, normal yara iyileşme sürecinde olduğu gibi, burun bölgesindeki şişlik giderek artar, zaten atelide bu şişliğin fazla olmasını önlemek için yapmaktayız. Ancak sonraki 5 gün içerisinde yani 7.gün atel alınana kadar bu şişliğin yaklaşık yüzde 90 kaybolacaktır. O yüzden ateli 7. gün alırız. Daha sonra burunda çok minimal bir şişlik kalır, bu kalan yaklaşık yüzde 10 şişlik ise ameliyat sonrasındaki 12 ay içerisinde tamamen çözülür. Hasta burnundaki ateli alınana kadar yani 1 hafta süre ile başının altına 2 yastık koyarak eleve etmelidir. Bu sayede daha az şişlik olucaktır. Aynı şekilde ameliyat sonrası yüze soğuk uygulama yapılarak şişliğin daha az olması sağlanabilir. Hasta burun ameliyatı sonrası ertesi gün günlük yaşantısına dönebilirken, burnundaki atelin yaptığı görüntüden ise ameliyattan 1 hafta sonra kurtulacaktır. Atel alındıktan sonra hastanın sosyal hayatından ya da iş hayatından da kendisini alıkoyacağı bir şey artık kalmamıştır. Yani ameliyattan 1 hafta sonra insanların anlayabileceği yüzünde bir şişlik yada morluk yoktur. Tabi ki bu süreler buruna yapılacak işlemin ağırlığı, ameliyatı uygulayan cerrahin kullanıldığı atravmatik teknik ve hastanın yara iyileşme kapasitesine göre değişebilmektedir. Septoplasti Burun boşluğunu 2 ye ayıran kıkırdak yapıya septum denir. Bu kıkırdağın doğuştan ya da daha sonradan buruna alınan darbeler ile kırılıp, yamularak hava yolu boşluğunu kapatması sonucu oluşan nefes darlığının giderilmesi ameliyatına septoplasti denir. Rinoplasti Burun dış görünümünden rahatsız olan hastaya yapılan burun estetiği ameliyatına rinoplasti(Rhinoplasty) ameliyatı denir. Ameliyat sorunları bölgelere yönelik olduğundan sadece burun ucu düzeltilecek ise Tiplasti/MiniRinoplasti diye adlandırılır. Septorinoplasti Hem nefes alma problemi hem de burunda şekil bozukluğu olan hastaya yapılan ameliyata denir. Plastik cerrahların en çok yaptığı ameliyattır” açıklamalarında bulundu.

ERZURUM 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:04

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