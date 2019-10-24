Dolgu ile burun düşüklüğüne son

Dr. Biran Ekici, burun ucu düşüklüğüne dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Medikal Estetik Hekimi Dr. Biran Ekici, “Bazı insanların doğuştan gelen burun kısımlarında yamukluklar başta olmak üzere türlü türlü sıkıntılar mevcut olmaktadır. Bu sıkıntılar arasında burun bölgesinin içerisinde yer alan kıkırdakların çökmesi veya ezilmesi gibi olaylar da yer almaktadır. Durum böyle olunca burnun yapısal şeklinde farklı bozukluklar görülmektedir. Haliyle bu tür görünüme sahip olan kişiler hayata tabiri caiz ise bir sıfır geride başladıklarını düşünebilirler. Ayrıca bu sıkıntılı görüntüleri nedeni ile günlük yaşamda gözlerin üzerlerinde toplanmasına neden olabilmektedir. Bu sebep ile öyle olmasa bile kişi kendini olduğundan daha kötü hissetmesine yol açabilmektedir. Burun dolgusu işlemi aslında ameliyat olarak gösterilmemektedir. Bu işleme genelde dermal adı olarak geçen uygulama da denmektedir. Yine bu işlemin yapılabilmesi için ameliyat malzemeleri kullanılabilir. Ancak, işinde oldukça iyi olan ve bu işe kafa yormuş olan sağlam eller ameliyata gerek kalmadan burun dolgusu işlemini acısız ve ağrısız bir şekilde tamamlayabilmektedirler. Sonuç olarak ameliyat edilmeden burun dolgusunun işleme sokulması ve sonunda da başarılı sonuçların alınması bu tedavi yöntemine duyulan ilginin de artmasına yardımcı olmaktadır” dedi.

Burun kısımlarının iki tarafında veya tek tarafında görülen bir eğilme veya buruşukluk var ise burun dolgusu tedavisi ile iki bölgenin de simetrik açıdan uyum göstermesinin sağlanabildiğini ifade eden Dr. Ekici, “İnsanların olay ve durumlara karşı göstermiş olduğu mimik hareketleri nedeni ile burun ön kısımlarında düşüklük gibi sıkıntılar meydana gelmektedir. Burun dolgusu tedavisi yöntemi sayesinde düşüklük olan bölgeye dolgu yapılarak burnun düzgün bir konuma gelmesi sağlanabilir. Burnun doğuştan veya günlük yaşamda darbeye maruz kalması nedeni ile yapısında bir takım bozukluklar meydana gelebilmektedir. Bu gibi durumlar bir kişinin görüntü açısından sıkıntılar çekmesine neden olabilir. İstenmeyen bu durumların üstesinden gelebilmek adına burun dolgusu işlemine de başvurulabilir. Burunun yapısında görülmüş olan bozukluklar burun dolgusu tedavisi ile giderilmeye çalışılmaktadır. Burun dolgusu yaptırmak isteyen bir kişi, daha önce zamanlarda bir burun cerrahi ameliyat geçirmiş ve düzeltme yapılamamış ise burun dolgusu işlemi uygulanarak daha olumlu sonuçların elde edilmesi sağlanabilir” diye konuştu.

Burun dolgusu işlemi yapılacak olan kişiye yapılacak en büyük yanlışlığın tamamı ile iğne yardımı kullanılarak uyuşturma yöntemine gidilmesi olabildiğini kaydeden Dr. Ekici, “İşin doğrusu ilgili olan deri kısmının üzerine lokal anestezi işleminde kullanılan kremler tercih edilmesidir. Derinin üst kısmına sürülecek olan kremler ilgili olan bölgenin uyuşmasına yardımcı olacaktır. Fakat derinin alt kısmına yapılan iğneli uyuşturma yöntemi sıkıntılı durumların oluşmasına neden olabilir. Bu istenmeyen durumların en başında derinin altındaki hücreleri yok etmek gelmektedir. Ayrıca derinin altına yapılan iğne yöntemi ödemlerin oluşmasına neden olabileceği için burun dolgusu yapmanın da amacının dışına çıkılabilir” açıklamalarında bulundu.

ERZURUM 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:04

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