Türkiye Gazetesi’nden Erzurum Büyükşehir Belediyesine ziyaret

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Türkiye Gazetesi Erzurum Bölge Sorumlusu Orhan Yılmaz Küçükdemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i makamında ziyaret etti. Başkan Sekmen’e “Teşekkür Belgesi” takdim eden Orhan Yılmaz Küçükdemir, “Başkanımıza önümüzdeki dönemde de başarılar diliyoruz. Erzurum’da belediyecilik anlamında çok güzel hizmetlere imza atan Başkanımıza çalışmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Başkan Sekmen’de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türkiye Gazetesine dürüst ve ilkeli yayıncılığından dolayı teşekkür etti.

ERZURUM 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:04

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