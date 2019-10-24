Dursun Ali Erzincanlı ile kendisini taklit eden sunucu arasında ilginç diyalog Sunucu Abdullah Çelik, taklidiyle katılımcılardan tam not aldı

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Erzurum Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği "Maddeden Manaya" programına katılmak üzere Erzurum'da sahne alan ünlü şair Dursun Ali Erzincanlı’nın sahnede taklidini yapan sunucu Abdullah Çelik arasındaki diyalog dinleyenleri kahkahaya boğdu.

Sunucu Abdullah Çelik’in sahnede kendisini taklit etmesini izleyen Dursun Ali Erzincanlı, “Benim Erzurum versiyonum. Erzurum şubesi. Taklidi çok güzel. Birkaç sanatçı arkadaşıma telefonda şiir okumuş” diye konuştu.

Dursun Ali Erzincanlı, Abdullah Çelik'in sahnede kalmasını isteyip, taklidini yaptırınca ilginç anlar yaşandı. Sunucu Çelik, yaptığı taklitle Dadaşlardan tam not aldı.

ERZURUM 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:04

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