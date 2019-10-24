Erzurum Ülkü Ocakları’nda "Gökçan" dönemi

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Ülkü Ocakları Erzurum İl Başkanlığına Abdulkadir Gökçan atandı.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş tarafından yapılan atamanın ardından düzenlenen il binasında düzenlenen törene; Ülkü Ocakları Genel Merkez yöneticileri, Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanları, Ülkü Ocakları İlçe başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Bayrağı devralan Gökçan; "Yaklaşık 20 yıldır çeşitli görevlerde bulunduğum Ülkü Ocaklarına bugün il başkanı olarak atandım. Ülkü Ocaklarını daha ileri seviyeye taşıyacağız. Varlığım Türk Varlığına Armağan Olsun, Ne Mutlu Türk'üm diyene" dedi.

ERZURUM 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:04

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