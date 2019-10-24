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ETÜ - Malezya Upm arasında güç birliği

İHA

Erzurum Teknik üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak Dünya üniversite sıralamasında 159. Malezya'da ise 1. olan Putra Üniversitesi (UPM) Rektörü Prof. Dr. Datin PADURA, UPM yönetim kadrosunu makamında ağırladı.

ETÜ - Malezya Upm arasında güç birliği

Erzurum Teknik üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak Dünya üniversite sıralamasında 159. Malezya’da ise 1. olan Putra Üniversitesi (UPM) Rektörü Prof. Dr. Datin PADURA, UPM yönetim kadrosunu makamında ağırladı.
Makamda gerçekleşen samimi görüşmelerin ardından yönetim kadrolarıyla beraber Rektörlük senato odasına geçen heyete Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak tarafından Erzurum Teknik Üniversitesi’ni tanıtan bir sunum gerçekleştirildi. Sunumun ardından iki üniversite arasında bilimsel faaliyetler ve diğer iş birlikleri için fikir alışverişleri masaya yatırıldı. İki üniversite arasında var olan öğrenci öğretim elmanı değişimine izin veren “Mevlana Değişim Program” protokolünü imzalayan taraflar imzaların ardından Erzurum Teknik Üniversitesi Yüksek Teknoloji ve Araştırma Merkezi (YÜTAM)’ı gezdiler.
YÜTAM’dan etkilendiklerini ifade eden Malezya Putra Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Datin PADURA, ETÜ İle yapılabilecek iş birliklerine açık olduklarını ve ziyaret esnasındaki ilgiden ziyadesiyle memnun olduklarını dile getirerek Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak’a teşekkür etti.
Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek imzalanan protokollerin hayata geçirilmesi amacıyla iki teknik üniversite arasında sağlanan işbirliği protokolleriyle üniversite alt yapılarının ve araştırma merkezlerinin ortak kullanımı bilimsel çalışmalara katkı sağlayacağını belirtti.

ERZURUM

24 Ekim 2019 Perşembe

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