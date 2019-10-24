Oltu’ya küçükbaş hayvan kesimhanesi yapılacak

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MÜSİAD Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir, Oltu ilçesinde yapılacak olan kesimhanenin yakın zamanda temellerinin atılacağını açıkladı.

IPARD programı kapsamında Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından sağlanan hibe desteğinden yararlanmak için TKDK'ya sunulan, Erzurum ili Oltu Organize Sanayi Bölgesi’nde uygulanması planlanan günlük 250 adet Küçükbaş Kesimhane ve günlük 5 ton kapasiteli Kırmızı Et Parçalama Tesisi yatırımının yerini TKDK Yerinde kontrol uzmanları Hakan Karabulut ve Gökhan Deligöz tarafından incelendi.

Erzurum Müsiad Başkanı Fuat Demir, “Oltu İlçemize planladığımız 250 adet küçük baş hayvan kesimhanesinin çok yakında temellerini atacağız İlçemize hayırlı uğurlu olur inşallah. Projemizin son aşamaların yaklaşmış durumdayız. Proje prosedüründe görevli olan herkes canla başla çalışıyorlar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

ERZURUM 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:04

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