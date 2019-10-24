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Palandöken Uluslararası Hemşirelik Eğitim Kongresi başladı

İHA

Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde Hemşirelik Fakültesi tarafından düzenlenen Palandöken Uluslararası Hemşirelik Eğitim Kongresi, Nene Hatun Kültür Merkezinde gerçekleşen açılış töreniyle başladı.

Palandöken Uluslararası Hemşirelik Eğitim Kongresi başladı

Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde Hemşirelik Fakültesi tarafından düzenlenen Palandöken Uluslararası Hemşirelik Eğitim Kongresi, Nene Hatun Kültür Merkezinde gerçekleşen açılış töreniyle başladı.
Açılık törenine Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın yanı sıra, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Putra Malezya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Datin Paduka Aini İderis, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Gündoğdu, Hemşirelik Fakültesi Dekanı ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Mağfiret Kaşıkçı, Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Şahin, fakülte dekanları, Türkiye’den 28 akademisyen ile dünyanın çeşitli üniversitelerinden gelen 15 bilim insanı ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Kongrenin açılış konuşmasını yapan Hemşirelik Fakültesi Dekanı ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Mağfiret Kaşıkçı, kongreyi Anadolu’nun zirvesinde Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirmenin heyecanı içerisinde olduklarını belirterek, konuklarını Atatürk Üniversitesinin öncü, dinamik ve yenilikçi vizyonu ile bu kongre şemsiyesi altında ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.
“Kongre Temamızı, Hemşirelik Eğitiminde Uluslararası Perspektifler Olarak Belirledik”
Dekan Kaşıkçı: “İnsanın değerliliğini önceleyen ve insan gereksinimlerinin karşılanmasını hedefleyen hemşirelik mesleğinin üyeleri olan bizler, alanımıza emek veren meslektaşlarımıza minnet duyarak geçmişimize; hastalarımıza bakım vererek bu günümüze, bilimi izleyerek ve paylaşarak geleceğimize sahip çıkıyoruz. Kökleri ilk çağa kadar uzanan bir geçmişe sahip olan mesleğimiz, yeni meslektaşlarımızın aramıza katılmasıyla nicel ve nitel olarak her geçen gün güçlenmektedir” dedi.
Palandöken Uluslararası Hemşirelik Eğitimi Kongresinin de bu gücün temsilcisi olduğunu vurgulayan Kaşıkçı: “Kongremiz, yurt dışından gelen bilim insanlarının katılımıyla uluslararası nitelik taşımaktadır. 21. yüzyıl hemşirelik eğitim gereksinimlerini, eğilimlerini ve uygulama örneklerini evrensel düzeyde tartışabilmek için kongre temamızı Hemşirelik Eğitiminde Uluslararası Perspektifler olarak belirledik. Kongremizin gerçekleşmesinde destekleyici teşvikleriyle bizi cesaretlendiren, iş birlikçi ve huzur ortamında çalışmamızı temin eden Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya teşekkür ederim” diye konuştu.
Başkan Sekmen: “Üniversitemizin Yaptığı Bilimsel Etkinlikleri Daima Destekliyoruz”
Günümüzde büyük bir değişim ve dönüşüm hareketinin olduğunu söyleyen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, geçerli bilgilerin her an yenilendiği ve yeni bilgilerin eklendiği günümüzde, bilgi alışverişinde bulunarak gelişmenin öneminden bahsetti.
Dünyanın sağlık alanında geldiği konuma bakıldığında, Türkiye’nin bu alanda önemli bir aşamaya geldiğini söyleyen Sekmen, “Sağlık alanında uzman hekimlerin yanı sıra sağlık personeli olarak hizmet veren hemşirelerimizin nasıl zorluklarla çalıştıklarını biliyoruz. Kelime anlamı olarak hemşire, Anadolu’muzda kız kardeş anlamını taşıyor. Hakikaten bir hastanın en yakını ona üşenmeden hizmet veren kadın ve erkek hemşire kardeşlerimizdir. Üniversitemizin yaptığı bilimsel toplantı ve programları daima destekliyoruz. Son olarak Erzurum’un bir eğitim, sağlık ve turizm şehri olduğunu belirtmek istiyor, böylesine önemli bir kongrenin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
“Eğitim Konusunda Biz Kendi Ekolümüzü Oluşturmalıyız”
“Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden biri olması hasebiyle Atatürk Üniversitesiyle gurur duyuyoruz. Ülkemizdeki 3 büyük vilayetten sonra temelleri atılmış ve ülke yükseköğretimi ile Erzurum’un gelişmesinde büyük katkıları olmuş. Geçmişte ve şimdi üniversitemizin bu seviyeye gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadeleriyle konuşmasına başlayan Vali Okay Memiş, bin yıl önce Anadolu’nun ilk üniversitelerinden biri olarak kurulan Çifte Minareli Medresenin Erzurum’da olmasının şehrin geçmişten günümüze bir eğitim şehri olarak adlandırılmasına zemin hazırladığını söyledi.
Sağlık sektörüyle ilgili mesleklerin başında gelen hemşireliğin, insan hayatını ilgilendirdiği için önemli bir alan olduğunu söyleyen Vali Memiş, sağlık eğitiminin değerli bir konu olduğunu belirtti. Dünyada eğitim doktrini açısından tek bir doğru veya tek bir ekolün olmadığını vurgulayan Vali Okay Memiş, “Eğitim konusunda biz de kendi ekolümüzü dünyadaki başarılı örnekleriyle mukayese ederek mevcut değerlerimiz doğrultusunda oluşturmamız gerekiyor” dedi.
“Değişen Çağa Ayak Uyduramayanlar Tarihin Tozlu Raflarında Yerini Alıyor”
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Hemşirelik Eğitiminde Uluslararası Perspektifler temalı Uluslararası Hemşirelik Kongresine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, kongreye teşrif eden konuklara teşekkür etti.
Çağımızın teknoloji, bilgi ve uzay çağı olduğuna değinen Rektör Çomaklı, “Kesin olan şu ki farklı bir çağdayız ve bu çağ daha önce yaşanmış çağlar gibi değil. Her şey o kadar hızlı değişiyor ki. Bu değişim hızına yetişemeyenler veya bu değişimi fark edemeyenler tarihin tozlu raflarında bir bir yerini alıyor” dedi.
“En İyi Hizmet; Disiplinlerarası Uyum, Etkin İletişim ve İş Birliği ile Mümkün Olmaktadır”
Atatürk Üniversitesi olarak, Hemşirelik Fakültesine ve diğer tüm birimlere bu bağlamda gerekli imkânları sunduklarını söyleyen Rektör Çomaklı şunları söyledi: “Üniversitemizde bulunan Mühendislik ve Tasarım Fakülteleri ile iş birlikleri planlanmalı, multidisipiliner çalışma ortamları hazırlanmalıdır. Çünkü sağlık alanında hizmetlerin en iyi düzeyde verilmesi, ancak disiplinlerarası uyum, etkin iletişim ve iş birliği ile mümkün olmaktadır.
Üniversitemizin Yeni Nesil Dönüşüm sürecinde tüm birimlerimizden beklediğimiz şey budur. Nitekim disiplinlerarası çalışmalar, çoklu zekâ biçimlerini ve dünyayı çoklu bilme yollarını ve problem çözme becerilerini artırır. Bu bakımdan ülkemizde sağlık alanında disiplinlerarası iletişimin geliştirilmesi ve ortak çalışmalara zemin oluşturması açısından bu tip bilimsel toplantılar ayrı bir önem taşımaktadır. Bu vesile ile kongremizi katılımları ile zenginleştiren kıymetli misafirlerimize, değerli akademisyenlere ve sunumlarını gerçekleştirecek diğer tüm katılımcılara teşekkürlerimi sunuyor, kongrenin başarılı geçmesini temenni ediyorum.”
Palandöken Uluslararası Hemşirelik Eğitim Kongresi, 2426 Ekim tarihleri arasında Nene Hatun Kültür Merkezinde devam edecek.

ERZURUM

24 Ekim 2019 Perşembe

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