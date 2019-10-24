Bugün ne oldu?

O da modaya uydu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Oltu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen programla İmam Hatip Liselerinin kuruluş haftası kutlandı.

Oltu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından okulun konferans salonunda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Kur’anı Kerim tilavetinin okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı okulun meslek dersleri öğretmenlerinden Celal Düzenli yaptı. Çeşitli sinevizyon gösterimlerinin yanı sıra okunan şiirlerin ardından öğrencilerin İmam Hatip Lisesi mezunlarıyla gerçekleştirdiği röportajların görüntüsü salondakilerle paylaşıldı.

Okulda okunan hatimlerin dualarının yapılmasının ardından ‘İmam Hatip Lisesi’ temalı şiir, kompozisyon, karikatür ve anı yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödülleri verildi.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Zengin’in yanı okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

ERZURUM 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:04

GÜNEŞ 06:27

ÖĞLE 12:04

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:31

YATSI 18:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.