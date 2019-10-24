Fen Lisesi öğrencileri ağaç dikti

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Prof Dr Necmettin Erbakan Fen Lisesi 9. sınıf öğrencileri ağaç dikti.

Geleneksel olarak gerçekleştirilen “Benim bir dikili bir ağacım olsun” etkinliği kapsamında 120 öğrenci 120 ağaç dikti. Orman Bölge Müdürlüğü’nce organize edilen programda Erzurum Teknik Üniversitesi ağaçlandırma sahasında ağaç dikimi gerçekleştirildi.

ERZURUM 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:04

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