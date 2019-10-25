AK Parti Milletvekili Aydemir: “2020 Bütçemiz bereket saçacaktır”

AK Parti Erzurum Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Üyesi İbrahim Aydemir, 2020 Yılı Bütçe görüşmeleri arifesinde bir değerlendirme yaparak, “2020 Bütçesinin ülkenin gelişip, kalkınmasına, milletin çok daha müreffeh şartlarda, huzur üzere yaşamasına vesile olacaktır.” dedi.

"ARDI ARDINA 18 BÜTÇE YAPMAK HİÇBİR SİYASİ KURUMA NASİP OLMADI"

Kesintisiz 18 bütçe yapmanın hiçbir iktidara nasip olmadığına vurgu yapan Aydemir, “16’sı Parlamenter Hükümet Sistemi 2’si ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde olmak üzere 18 bütçeyi ardı ardına bizim hükümetlerimiz yaptı. Ve şükür ki, her yaptığımız bütçe ülkemizin çok daha ileri noktalara gitmesine alt yapı oluşturdu” değerlendirmesinde bulundu.

“ÜLKEMİZİ YÜZDE 5,6 BÜYÜTTÜK, 10 MİLYON YENİ İSTİHDAM OLUŞTURDUK”

Bütçe açığının kendilerinden önceki dönemlerde yüzde 11,2’lerde iken 2018 sonu itibariyle yüzde 1,9’lara kadar gerilediğine vurgu yapan İbrahim Aydemir, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın müktesebat yüklü liderliği ve yetkin kadrolarla ülkemiz ekonomisi 2003 ile 2018 dönemleri arasında ortalama yüzde 5,6 oranında büyütmüş olduk. Yine bu dönemde iktisadi zeminin ve kodların iyileştirilmesiyle 10 milyona yakın yeni istihdam oluşturduk.” notunu düştü.

“HAYALLERE GELMEYEN İCRAATLERİN ALTINA İMZA ATTIK”

Araştırma Geliştirme harcamalarının milli gelir içindeki payının binde 50’lerden yüzde 1 seviyesine kadar yükseltildiğine de işaret eden AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, “Bakanlıklarımızın çalışmaları ve yapılan alt yapı yatırımlarıyla 2002’de 26 olan havaalanı sayısını 2018’de 56’ya çıkardık. Bölünmüş yollar biz gelinceye kadar 6.100 kilometre iken biz bunu 26,600’lere taşıdık. Hayallere gelmeyen hızlı tren kullanımına 1.213 kilometre hatla ciddi mesafe aldırdık.” Dedi.

“EĞİTİM’DE, SAĞLIK’TA ÇAĞLAR ÜZERİNDEN AŞTIK”

Milli Eğitim yatırımlarında da ciddi mesafeler kat ettiklerine işaret eden Aydemir şunları söyledi, “Bizden önceki dönem derslik sayısı 343 bin iken biz bunu yüzde 100’ün üzerinde artırıp 721 bine getirdik. Yine derslik başına düşen öğrenci sayısını da 36’lardan 24’lere düşürdük. Bunun yanında Sağlık sahasında yaptıklarımızla bütün dünyaya parmak ısırtıp 10 bin kişiye düşen hastane yatağı sayısını 25’lerden 28’lere çıkarıp nitelikli yatak sayısını da 19 Binden 127 Bine yükselttik.

“2020 BÜTÇESİ HUZUR ENJEKTE EDECEK”

“Bu yatırımlar, hizmetler yaptığımız bütçelerle gerçekleşti” diyen Aydemir daha sonra şunları söyledi; “Biz milletimize, milletimizin asaletine inan bir kadroyuz. En mühimi de, milletimizden aldığımız güçle milletimizin en iyisine layık olduğu hizmetleri yapmayı ibadet hükmünde görüyoruz. İnşaallah 2020 bütçemiz de ülkemize çağ atlatacak, milletimize huzur enjekte edecektir.”

ERZURUM 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:05

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