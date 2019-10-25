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Atatürk Üniversitesi’nde ‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ etkinlikleri devam ediyor

İHA

Atatürk Üniversitesi’nde ‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ etkinlikleri devam ediyor

Atatürk Üniversitesi “Meme Kanserini Birlikte Göğüslüyoruz” sloganıyla caddelerinde ağaçlara bezediği “Pembe Kurdele” simgeleri, hastanesinde kurduğu “Pembe Masa” ve birçok faaliyetiyle bilinçlendirme etkinliklerine devam ediyor.
Dünya sağlık örgütünün her yıl “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” olarak kabul edilen Ekim ayı, tüm dünyada “Pembe Kurdele” sembolüyle gündeme taşınıyor. Meme kanseri vakaların artmasına rağmen, mamografi taramalarıyla sağlanan erken teşhis birçok kişinin hastalıktan kurtulmasını imkan tanıyor.
‘Meme kanserinde erken teşhis çok önemli’
Atatürk Üniversitesi “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında yaptığı etkinlikleriyle; ağaçlara Pembe Kurdele bağlanılması, ışıklandırma sistemlerinin pembe renkle yanması, bilgilendirme broşürlerinin dağıtılması ve kampüs billboardlarında yer alan çeşitli görsellerle desteklerini sürdürüyor. Ayrıca Atatürk Üniversitesi 31 Ekim’e kadar ücretsiz tarama testleriyle; Araştırma Hastanesinde pembe masa birimi ve 3 Alışveriş Merkezlerinde kurulan stantlarla halkı bilgilendiriyor. Atatürk Üniversitesi yapmış olduğu etkinliklerle bireylerinin bilinçlenmesi ve hastalığın toplum içindeki olumsuz ön yargılarını yıkarak, sağlığın önemine dikkat çekecek bir şekilde toplumsal bir mesaj veriyor. Özellikle kampüs caddelerinde ağaçlara bağlanan “Pembe Kurdele” simgeleri hem Erzurum halkının hem de öğrencilerin ilgisini çekiyor.
Bu ve benzeri hastalıkların her kesimden insanı ilgilendirdiğini belirten vatandaşlar, üniversitenin böyle bir etkinlik gerçekleştirerek farkındalık oluşturduğu için mutlu olduklarını söylediler.
“Kanserin her türlüsüne beraber göğüs germeliyiz”
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise sadece meme kanserine değil her türlü kanser hastalığına karşı aktif bir rolle toplumun bilinçlenmesi için birçok çalışma gerçekleştirdiklerini ve bundan sonra da yine aynı şekilde bilinçlendirme faaliyetlerine devam edeceklerini ifade etti. Çomaklı göğüs kanserinin önemine ise şöyle dikkat çekti: “Ülkemizde en çok kadınlarda görülen göğüs kanseri ne yazık ki erken teşhis edilmezse durumu daha da riskli bir hale getiriyor. Üniversite olarak bizim de amacımız insanların korkmadan gidip testlerini yapması ve erken teşhisle hastalıktan kurtulmaları. Vatandaşlarımızın daha duyarlı bir şekilde davranmaları adına Ekim ayı boyunca Araştırma Hastanesi poliklinik girişinde “Pembe Masa” birimiyle her türlü desteği veriyoruz.”
“Kadınlar mamografi testlerinden korkmamalı”
Erken teşhisin her hastalık için büyük önem arz ettiğini dile getiren Rektör Çomaklı değerlendirmesine şöyle devam etti:
“Kadınlar radyasyondan korktukları için mamografi yapmıyorlar. Oysa bir hastalığın bertaraf edilme süreci de tam olarak buradan başlıyor. Bu yüzden her türlü testlerin erkenden yapılması gerekiyor. Atatürk Üniversitesi olarak “Meme Kanserini Birlikte Göğüslüyoruz” sloganımızla toplumsal bilinçlenme ve etkili bir farkındalık oluşturmak adına desteklerimizi esirgemiyoruz.”
Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Atatürk Üniversitesinde ayrıca, 27 Ekim Pazar günü saat 14.00’te Mavi Salonda, Prof. Dr. Müfide Nuran Akçay, Prof. Dr. Salim Başol Tekin, Dr. Öğretim Üyesi Fadime Güven ile Dr. Öğretim Üyesi Erdem Karadeniz’in katılımlarıyla farkındalık paneli düzenlenecek.

ERZURUM

25 Ekim 2019 Cuma

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